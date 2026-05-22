Τρίκαλα: Καύσιμα με τιμές «φωτιά» – Στα 2,13 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,81 το πετρέλαιο

Η τιμή της αμόλυβδης στα Τρίκαλα έχει φτάσει πλέον σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η τιμή ανέρχεται στo 1,81 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε οδηγούς και επαγγελματίες.

Οι συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος μετακίνησης και επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η ανοδική πορεία των τιμών συνδέεται με τη διεθνή αύξηση του πετρελαίου, τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη ενεργειακή κρίση.

Στα πρατήρια των Τρικάλων η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ εδώ και εβδομάδες, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω ανατιμήσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Οι πολίτες περιορίζουν πλέον τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ αρκετοί στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις, όπως η χρήση diesel, υγραερίου ή ακόμη και ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, οι επαγγελματίες μεταφορών και οι αγρότες βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται καθημερινά.

Ειδικοί εκτιμούν ότι σε δύο εβδομάδες η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να φτάσει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.

Τάσος Πλέντζας / trikalaenimerosi.gr