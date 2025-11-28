Τρίκαλα: 102 οχήματα κυκλοφορούσαν παράνομα με άρση ακινησίας – Bαρύ πρόστιμο σε επιχείρηση

Δεκάδες πολυτελή SUV και ακριβά σεντάν, που στα χαρτιά βρίσκονταν σε ακινησία για να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες τους τα τέλη κυκλοφορίας, εντόπισε η ΑΑΔΕ ότι κυκλοφορούσαν προκλητικά στους ελληνικούς δρόμους. Ταυτόχρονα εντόπισε και άλλα οχήματα, που είχαν δηλωθεί ως τρακαρισμένα ή για ανταλλακτικά, αλλά είχαν ανακατασκευαστεί σε μάντρες και συνεργεία και κυκλοφορούσαν επίσης χωρίς νόμιμα στοιχεία στους ελληνικούς δρόμους.

Στην αποκάλυψη αυτή οδήγησε η επιχείρηση εντοπισμού από την ΑΑΔΕ για αυτοκίνητα τα οποία είχαν δηλωθεί σε αδράνεια. Η διαστάυρωση έφερε στο φως 161 περιπτώσεις κατάφωρης παρανομίας, με τους ιδιοκτήτες να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα από 10.000 ευρώ στον καθένα, δηλαδή συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Το κόλπο με τα «κομμένα» οχήματα

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Κρήτη έδειξαν το μέγεθος της απάτης. Οι ελεγκτές εντόπισαν 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες να παραβιάζουν το καθεστώς ακινησίας. Η πιο εξοργιστική εικόνα αποκαλύφθηκε στα Τρίκαλα: σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων, βρέθηκαν 102 οχήματα έτοιμα για εμπορική χρήση ή διάλυση για ανταλλακτικά, ενώ θα έπρεπε να είναι ακίνητα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι εντόπισαν 161 οχήματα, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία.

Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα σε ακινησία, που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, οχήματα δηλωμένα σε τόπο ακινησίας διαφορετικό από αυτόν όπου βρέθηκαν, καθώς και πολλά κομμένα οχήματα, που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην πλειοψηφία τους (σχεδόν το 60%) εντοπίστηκαν σε μία επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών στον νομό Τρικάλων. Εκεί βρέθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ακινησία, αποκαλύπτοντας ένα φαινόμενο που πολλοί γνωρίζουν στην αγορά και το οποίο δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τις νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά και κινδύνους για τους αγοραστές.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι κατέγραψαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ στον νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσυκλέτες και 1 όχημα.

Τέλος στην Αττική, οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ξεπερνώντας στο σύνολο τα 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

newmoney.gr