Τρίκαλα: Εκκίνηση με μειωμένη τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης – Αυξημένο επίδομα στα ορεινά

Από αύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν τις αγορές τους πριν ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανση για τους δικαιούχους του επιδόματος.

Σύμφωνα με την αγορά η τιμή εκκίνησης εκτιμάται στο 1,10 ευρώ το λίτρο, μειωμένη σχεδόν κατά 8% σε σχέση με το 2024, ωστόσο διαφορετικές θα είναι οι τιμές: στα αστικά, ηπειρωτικά κέντρα (από 1,09 έως 1,12 ευρώ το λίτρο), και στα νησιά (από 1,22 έως 1,24 ευρώ το λίτρο)

Από 100 έως 800 ευρώ το επίδομα θέρμανσης

Τα βασικά ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο και φέτος προβλέπονται αυξημένες ενισχύσεις στις περιοχές της χώρας με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Για παράδειγμα, σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κ.α) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Ενώ σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί θα ανέλθει σε 195 εκατ. ευρώ και αφορά σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πότε ανοίγει το MyΘέρμανση

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου και η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διευκρινίσει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025 – 2026.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από cnn.gr)