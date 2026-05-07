Τρίκαλα: Προχωρά η ανακαίνιση 3 σχολικών κτιρίων μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”

Υπεγράφη σήμερα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά εργασίες ανακαίνισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα, που βρίσκονται σε 132 Δήμους της Ελλάδας.

Τα έργα θα υλοποιηθούν από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.). Η χρηματοδότηση θα προέλθει από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Τα σχολεία, ανά Περιφέρεια, που εντάσσονται στη Β΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», είναι:

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 10

Αττικής 106

Βορείου Αιγαίου 5

Δυτικής Ελλάδος 15

Δυτικής Μακεδονίας 4

Ηπείρου 5

Θεσσαλίας 15

Ιονίων Νήσων 5

Κεντρικής Μακεδονίας 27

Κρήτης 14

Νοτίου Αιγαίου 6

Πελοποννήσου 19

Στερεάς Ελλάδος 7

Στο νομό Τρικάλων στη λίστα περιλαμβάνονται το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το 6ο Γενικό Λύκειο και το Δημοτικό Σχολείο Πύλης.

Σε όλα τα σχολεία θα γίνουν σημαντικές εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν:

χρωματισμοί εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας.

κατασκευή/επισκευή/ανακαίνιση WC (συμπεριλαμβανομένων WC ΑΜΕΑ).

κατασκευή/επισκευή ράμπας για άτομα με Αναπηρία.

κατασκευή/επισκευή/βελτίωση γηπέδων μπάσκετ/βόλεϊ ή παιδικής χαράς στα Νηπιαγωγεία.

μονώσεις δώματος ή επισκευή κεραμοσκεπής.

