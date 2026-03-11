Τρίκαλα: “Αλμυρό” το γέμισμα του ρεζερβουάρ – Σχεδόν ίδια τιμή για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Μέρα με τη μέρα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης και του diesel κίνησης στα πρατήρια καυσίμων με την κυβέρνηση να θέτει στο τραπέζι της συζήτησης μέτρων, την πιθανή επιβολή πλαφόν στο κέρδος εμπορίας και λιανικής.

Στα ελληνικά πρατήρια καυσίμωνα σύμφωνα με τα στοιχεία του Πρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, καταγράφεται άνοδος στην τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και στο diesel.

Ειδικότερα, στα Τρίκαλα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε από 1,75 ευρώ ανά λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου (πριν την επίθεση στο Ιράν) στα 1,86 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 11 λεπτών.

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο diesel κίνησης, το οποίο από 1,56 ευρώ ανά λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε στα 1,84 ευρώ. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε άνοδο 28 λεπτών ανά λίτρο.

Μεγάλη είναι η άνοδος και στο πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή του οποίου αυξήθηκε από 1,16 ευρώ ανά λίτρο στα 1,39 ευρώ, δηλαδή κατά 23 λεπτά ανά λίτρο, τιμή που θεωρείται υψηλή για τα δεδομένα της εποχής, επηρεάζοντας άμεσα τα έξοδα θέρμανσης των νοικοκυριών.

Tάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr