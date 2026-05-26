Τρίκαλα: «Έξυπνο» πότισμα με κάρτα για τους αγρότες – Yπόσχεται εξοικονόμηση νερού και ενέργειας

Ο δήμος Τρικκαίων προχωρά στην ψηφιακή αναβάθμιση της άρδευσης με ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης και τηλεδιαχείρισης, ανοίγοντας τον δρόμο για αρδευτικό έργο 65 εκατ. ευρώ σε όλον τον νομό.

Στην εποχή της ψηφιακής διαχείρισης περνά σταδιακά η άρδευση στον κάμπο των Τρικάλων, καθώς ο δήμος Τρικκαίων υλοποιεί ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος, μέσω του οποίου οι αγρότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γεωτρήσεις με χρέωση μέσω κάρτας.

Το έργο, που παρουσιάζεται από τη δημοτική αρχή ως σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και την προστασία των υδάτινων πόρων, συνδυάζει τηλεδιαχείριση, ψηφιακή παρακολούθηση και ενεργειακή αναβάθμιση των αρδευτικών υποδομών.

Στόχος είναι να περιοριστεί η σπατάλη νερού, να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να αποκτήσουν οι παραγωγοί σαφή εικόνα της κατανάλωσης και του κόστους άρδευσης.

Το έργο αφορά την ηλεκτρονική σύνδεση των γεωτρήσεων και την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και πληρωμής, ενώ περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 1,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και η χρηματοδότηση εντάσσεται πλέον στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, μετά την αρχική ένταξη στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ψηφιακή άρδευση και λιγότερες απώλειες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο σύστημα θα επιτρέψει καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης νερού, περιορίζοντας τις απώλειες μέσω στεγανών και υπογειοποιημένων αγωγών. Παράλληλα, προβλέπεται ενεργειακή εξοικονόμηση μέσω σύγχρονων αντλιών υψηλής απόδοσης, inverter και νέων πινάκων αυτοματισμού.

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της άρδευσης, με εγκατάσταση αισθητήρων, τηλεμετρίας και εφαρμογών παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μειωθούν βλάβες, δυσλειτουργίες και άσκοπες καταναλώσεις.

Ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς έκανε λόγο για «καινοτόμα συμβολή» στη στήριξη των αγροτών, σημειώνοντας ότι τα νέα συστήματα βοηθούν ουσιαστικά στον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής και στην εξασφάλιση άρδευσης με πιο σύγχρονους όρους.

Ο προπομπός για έργο 65 εκατ. ευρώ

Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται, πάντως, μόνο η αρχή. Ο δήμος Τρικκαίων έχει ήδη υποβάλει πρόταση για ένα πολύ μεγαλύτερο αρδευτικό σχέδιο ύψους 65 εκατ. ευρώ, που αφορά σχεδόν το σύνολο του νομού Τρικάλων και αναμένεται να ωφελήσει τέσσερις δήμους και δέκα ΤΟΕΒ.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην άρδευση αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όσο και για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο όπου το νερό εξελίσσεται σε έναν από τους πιο πολύτιμους παραγωγικούς πόρους.

ΑΠΕ – ΜΠΕ