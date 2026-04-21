Τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και περιοχές ειδικής ενίσχυσης (450 εκ. ευρώ)

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει ότι επαναπροκηρύχθηκαν τα τρία βασικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα με ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου το ποσό των 100.000 € ,

– με , Μεγάλες Επενδύσεις με προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου μεγαλύτερο των 15.000.000 € και

με επενδυτικού σχεδίου και Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης για επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου με ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου το ποσό των 2.000.000 €.

Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά 450 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 17/4 έως 30/06/2026.

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος, Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr