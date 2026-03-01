Το 60ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου στην Πηγή

Το 60ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου του CISM συνδιοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της ελληνικής αντιπροσωπείας του CISM και την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη συνδρομή του Δήμου Πύλης Τρικάλων και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου – ΣΕΓΑΣ.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σήμερα στην Πηγή του Δήμου Πύλης και σε αυτούς συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, στις αποστάσεις.

Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από 36 χώρες και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των διοργανωτών, όπου μίλησαν με τα καλύτερα και τα πιο θερμά λόγια τόσο για την υποδοχή και την προσπάθεια που έχει γίνει και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από τον ΣΕΓΑΣ προκειμένου να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού, πλοίαρχος Ρομπέρτο Ρέκια, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ευχαρίστησε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Πύλης γι’ αυτή την καταπληκτική -όπως τη χαρακτήρισε- διοργάνωση.

«Είδαμε πραγματικά πολύ μεγάλες συμμετοχές, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και σε επίπεδο αθλητών, είδαμε Ολυμπιονίκες, είδαμε πολύ υψηλού επιπέδου αθλητές, κάτι που δίνει πολύ σημαντική αξία στην τοποθεσία, που διοργανώνει το πρωτάθλημα.

Μου άρεσε πολύ η τοποθεσία, όλες οι χώρες είπαν τα καλύτερα σχόλια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η συνέργεια μεταξύ των στρατιωτικών φορέων, των πολιτικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας των ανθρώπων και κυρίως των εθελοντών, οι οποίοι συνέβαλαν στο να έχουμε μία επιτυχημένη διοργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρομπέρτο Ρέκια.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας τόνισε:

«Το πιστέψαμε και το οραματιστήκαμε. Βλέπετε πώς έχει μεταμορφωθεί ο χώρος κι έχει μεταμορφωθεί όχι μόνο για να υποδεχθεί το Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου αλλά για να ανδείξουμε αυτή την περιοχή σε έναν παγκόσμιο προορισμό αθλητισμού για δρομείς όλων των κατηγοριών. Αυτό, που βλέπετε το είδε όλος ο κόσμος, σε όλη την υφήλιο και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες δρομείς, οι οποίοι ψάχνουν μέρη να κάνουν προπόνηση κι εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε».

Ρεπορτάζ: Μίνα Μαυρογιάννη

ertnews.gr