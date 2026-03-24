Το 2028 έτοιμος ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός στη Μεσοχώρα – Πότε ξεκινούν τα τελευταία έργα

Τις εργασίες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 161,6 MW στη Μεσοχώρα Τρικάλων, πρόκειται να ξεκινήσει η ΔΕΗ στα τέλη του έτους όπως αναφέρει στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2028.

Το έργο, χρειάστηκε παραπάνω από δύο δεκαετίες για να πάρει και πάλι μπρος και αυτό συνέβη με την 144/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έδωσε το πράσινο φως στους περιβαλλοντικούς όρους. Ακολούθησε, τον Νοέμβριο του 2025, η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη μονάδα και η διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς βουλευτές, με στόχο αφενός την ασφαλή μετεγκατάσταση του πληθυσμού και αφετέρου τη πλήρη αποζημίωση των ιδιοκτητών.

Ήδη, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες που θα βάλουν το έργο σε τροχιά υλοποίησης. Συγκεκριμένα, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις και ολοκληρώνει τις μελέτες που αφορούν στις υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του σταθμού.

Ταυτόχρονα, υπεγράφη και η Προγραμματική Σύμβαση για τις απαιτούμενες μελέτες και συστάθηκε κοινή ομάδα (task force) για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ προχωρούν και οι απαλλοτριώσεις για τον ταμιευτήρα.

Το χρονικό

Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν το 1986 και έχει σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστεί στο σύνολό του ήδη από το 2001. Έχουν δαπανηθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ (ή 500 εκατ. ευρώ σε σημερινή αξία), ωστόσο η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου είχε διακοπεί, λόγω χρόνιων δικαστικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες προέκυψαν από επαναλαμβανόμενες προσφυγές φορέων και κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τον Φεβρουάριο του 2024 με την 144/2024 απόφαση του ΣτΕ απορρίφθηκε αίτηση σωματείου ιδιοκτητών ακινήτων, που κατακλύζονται από το υδροηλεκτρικό έργο του ταμιευτήρα Μεσοχώρας Τρικάλων, με την οποία είχε ζητηθεί η ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, η Διοίκηση ευθυγραμμίστηκε με τις προηγούμενες ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου (σ.σ. οκτώ προσφυγές των κατοίκων της περιοχής – επτά στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και μία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το έργο αποσυνδέθηκε από το εγχείρημα της εκτροπής του Αχελώου και αδειοδοτήθηκε ως υδροηλεκτρικό έργο.

Τα χαρακτηριστικά του

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός βρίσκεται στov άνω ρoυ του ποταμού Αχελώου στη θέση «Ρομωσέϊκα», αποτελεί έργο ταμίευσης και υδροηλεκτρικής αξιοποίησης ισχύος 161,6 MW και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Πύλης του Ν. Τρικάλων.

Περιλαμβάνει:

Φράγμα ύψους ~150 μ., μήκους ~240 μ. με χωρητικότητα ~228 εκατ. μ³ νερού.

Σήραγγα προσαγωγής μήκους ~7,4 χλμ.

Υδροηλεκτρικό σταθμό «Γλύστρας» με ισχύ ~161,6 MW (2 μονάδες ~80 MW + μία μικρή ~1,6 MW).

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που έχει χαρακτηριστεί από σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, αφού όταν θα λειτουργήσει θα εξυπηρετεί σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, με ανανεώσιμη ενέργεια της τάξης των 360 GWh ετησίως. Έτσι, θα συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία και στην εκπλήρωση των στόχων του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Μαρίνα Ξυπνητού (ypodomes.com)