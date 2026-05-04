Το όνειδος του Πανεπιστημιακού, η Hellenic Train, και η αγκαλιά …Μωχάμεντ και Τζο

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Η εικόνα στο Ογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αποτελεί όνειδος για τις σύγχρονες δομές δημόσιας Υγείας στη Θεσσαλία.

Ένα πλήθος ασθενών και συνοδών στοιβάζονται, μαζί με τον πόνο τους, στο άθλιο υπόγειο του νοσοκομείου.

Μαθαίνουμε, επιπλέον, ότι δεν λειτουργούν ούτε τα κλιματιστικά, τα οποία, σε όλο το συγκρότημα, έχουν να αντικατασταθούν από το … 1996.

Η διοίκηση βλέποντας ότι η ζέστη πλησιάζει, τρέχει τώρα να νοικιάσει φορητές συσκευές κλιματιστικών (ντουλάπες). Να νοικιάσει, όχι να αγοράσει.

Τόσα κονδύλια πέρασαν από το ρημαδοΕΣΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες. Ούτε κλιματιστικά για τους καρκινοπαθείς; …

& Ήταν να μην ξεκινήσουν να έρχονται τα επενδυτικά funds στη Δυτική Θεσσαλία. Μετά τη Βιολάντα και τον Δερμίση, πληροφορούμαστε ότι χτύπησαν και την πόρτα της Θεόνη. Δουλειά πάντως δεν έγινε με κανέναν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα …

*Όποιος από το ΠαΣοΚ έριξε την ιδέα για τετραήμερη απασχόληση (με μισθό πενθήμερης), μάλλον έχει άγνοια από την πραγματικότητα της Ελληνικής αγοράς. Να πάει να το πει και στις 300.000 των μικρών επιχειρηματιών που βογκάνε (δουλεύοντας και οι ίδιοι) για να τα βγάλουν πέρα …

@ Εκδοτήρια εισιτηρίων σε Νέους Πόρους και Λεπτοκαρυά μαθαίνουμε ετοιμάζει η Hellenic Train. Οι Ιταλοί δίνουν βάση στον Προαστιακό Λάρισα – Θεσσαλονίκη διότι αφήνει λεφτά και για τον λόγο αυτό θέλουν να ενισχύσουν τη γραμμή, τώρα που έρχονται οι συρμοί των νέων τρένων. Το δρομολόγιο πάντως που έχει όλες τις προϋποθέσεις στο μέλλον να …απογειωθεί είναι το Αθήνα – Καλαμπάκα, λόγω των Μετεώρων. Η Hellenic Train το γνωρίζει και ψάχνεται. Μόνο που αυτό θέλει ακόμα πολλή δουλειά …

% Επιτυχημένη η παρουσία στη Νέα Υόρκη δυο θεσσαλικών χορευτικών συλλόγων, στις φετινές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. ΦΙΛΠΑ (Λάρισα) και Ασκληπιός (Τρίκαλα), χόρεψαν για την ομογένεια και πήραν μέρος στη μεγάλη παρέλαση της 5ης Λεωφόρου. Λεπτομέρεια: Για να πραγματοποιηθεί η παρέλαση η ομογένεια πληρώνει στον Δήμο Νέας Υόρκης, ενοίκιο για τον δρόμο, ύψους 100.000 ευρώ …

Η εικόνα έχει το στοιχείο της μοναδικότητας και αυτό την κάνει να ξεχωρίζει.

Ακόμα και ο Μωχάμεντ Άλι με τον Τζο Φρέιζερ, μετά από έναν λυσσαλέο αγώνα στην υγρή ζέστη των Φιλιππίνων, στο τέλος αγκαλιάστηκαν.

Το κρατάμε ως πινελιά πολιτισμού στις αναμετρήσεις Κουρέτα – Αγοραστού, έστω και αν απομένουν ακόμα πολλά ετάπ…

*Η φωτογραφία είναι από τα εγκαίνια του φράγματος Ληθαίου στην Καλαμπάκα.

& Φουντώνει καθημερινά η υπόθεση των υποκλοπών. Στο στόχαστρο αντιδράσεων των κομμάτων και εκπροσώπων του νομικού κόσμου βρίσκεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, καθώς έπειτα από δημοσίευμα του in.gr δημιουργούνται νέα ερωτήματα γύρω από τους λόγους που αποφάσισε να αρνηθεί το δικαστικό αίτημα για περαιτέρω έρευνα των χειριστών του παράνομου λογισμικού Predator. Ο Τζαβέλλας εκτελούσε καθήκοντα επόπτη εισαγγελέα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) το επίδικο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το σάιτ καταγράφηκαν συνολικά 11 επισυνδέσεις για λόγους «εθνικής ασφάλειας», οι οποίες έφεραν την υπογραφή του και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του Predator. Δείτε ποιοι είναι στη λίστα των 11 προσώπων και βγάλτε συμπέρασμα: Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης, ο Γιώργος Μυλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, οι επιχειρηματίες Γιάννης Ολύμπιος και Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Χατζηδάκη, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο συνεργάτης του Χατζηδάκη, Νίκος Σιγάλας, ο τότε γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, η συνεργάτις της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, Αργυρώ Ξαγοράρη, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Η υπόθεση δεν πρόκειται βέβαια να κλείσει, σε όσα αρχεία και να την κλείσουν…

*Τα στελέχη της ΑΑΔΕ αναμένει ο Δήμος Λαρισαίων για την αυτοψία σχετικά με τη μεταφορά του Τελωνείου εκτός πόλης. Η σχετική υπόσχεση δόθηκε πρόσφατα από τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ωστόσο που ακριβώς θα πάει δεν έχει αποφασιστεί, ούτε πως θα αξιοποιηθεί η έκταση που θα μείνει πίσω. Τουλάχιστον να γίνει γρήγορα …

% Εκλογές σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για νέα διοίκηση, με καινοτομία. Στις εκλογικές διαδικασίες μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να ψηφίσουν είτε από υπολογιστή είτε από κινητό ή tablet, αρκεί βέβαια να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο προσωπικό link που αποστέλλεται στο πανεπιστημιακό τους email.

Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία σε εκλογικό τμήμα.

Άντε να το δούμε κάποτε και στις βουλευτικές …

$ Η αστυνομία στη Λάρισα, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, καλείται να βρει και να κατασχέσει τα περίτεχνα κάγκελα, τις σκαλιστές πόρτες, και όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που έχουν ξηλωθεί από την Οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα. Μόλις τα βρει να τα παραδώσει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ή στο Λαογραφικό Μουσείο προς φύλαξη. Που να τα βρει… στο χυτήριο ίσως.

Κάθε τόσο από το ιστορικό ακίνητο της οδού Παπακυριαζή εξαφανίζονταν και κάτι, ωστόσο από την πλευρά των Αρχών και παρά τις παρεμβάσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση. Μάλιστα η Λιακούλη, που έκανε την καταγγελία, υπογραμμίζει ότι η Πολεδομία του Δήμου πραγματοποίησε αυτοψία αλλά στην έκθεσή της δεν αναφέρει τίποτα για την αποψίλωση …

^ Υπάρχουν και χαζοί κλέφτες. Ένας 37χρονος στη Λάρισα έκλεψε αυτοκίνητο και σταμάτησε σε πρατήριο όπου έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει. Πρόλαβε να πάει μέχρι τον Πλαταμώνα …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa