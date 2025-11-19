Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο της πόλης ανάβει και φέρνει πιο κοντά τις γιορτές

Κυκλοφοριακές αλλαγές για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου των Τρικάλων

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 19:30 ξεκινά η γιορτή για η φωταγώγηση του υψηλότερου φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Η γιορτή αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος παιδιών… κάθε ηλικίας, οπότε θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αποφάσισε η Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων, για τη διευκόλυνση όλων.

Συγκεκριμένα θα υπάρξουν:

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Τιουσόν και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως και τη συμβολή της με την οδό Στ. Σαράφη από 19:00 έως 23:00,

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Στ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Χρ. Γιώτα έως τη διασταύρωσή της με την οδό 21ης Αυγούστου (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό 21ης Αυγούστου) από 19:00 έως 23:00,

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Αμαλίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Χρ. Γιώτα έως τη διασταύρωσή της με την οδό Στ. Σαράφη από 19:00 έως 23:00,

-Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Ρ. Παππά και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Στρ. Σαράφη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αμαλίας από 19:00 έως 23:00,

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Κοραή και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κανούτα έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αμαλίας από 19:00 έως 23:00,

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Ηπιόνης και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Νέλσωνος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ρ. Παππά από 19:00 έως 23:00,

– Προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, επί της οδού Στ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Τιουσόν έως τη διασταύρωσή της με την οδό 21ης Αυγούστου, από 14:00 έως 19:00 και από 23:00 έως 24:00.