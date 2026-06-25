Το χαλάζι προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες – Δύσκολες ώρες για τους αγρότες της Φαρκαδόνας

Ιδιαίτερα δύσκολες ώρες βιώνουν οι αγρότες του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες την περιοχή συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις.

Σε πολλές περιοχές του Δήμου, το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ένταση και διάρκεια, χτυπώντας βαμβάκια, καλαμπόκια, μποστάνια, κηπευτικά και άλλες καλλιέργειες, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξής τους.

Οι πρώτες εικόνες που μεταφέρουν οι παραγωγοί είναι αποκαρδιωτικές, καθώς σε αρκετά χωράφια η ζημιά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Παράλληλα, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις, ενώ οι δυνατοί άνεμοι συμπλήρωσαν το σκηνικό της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο οι απαραίτητες διαδικασίες αποζημίωσης. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι παραγωγοί θα μπορέσουν να προσεγγίσουν όλες τις πληγείσες εκτάσεις.

krinilive.gr