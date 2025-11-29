Το φράγμα και η μελέτη μετεγκατάστασης της Μεσοχώρας

Παρότι το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, σύμφωνα με την κυβέρνησης και τη ΔΕΗ, μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης, ουδείς γνωρίζει με ασφάλεια αν το χωριό όπως το ξέρουμε σήμερα θα μετεγκατασταθεί πλήρως ή ένα μέρος του.

Η ΔΕΗ προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες κινήσεις. Ανέθεσε στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αιμίλιο Κωμοδρόμο να επικαιροποιήσει τη μελέτη του για τη μετεγκατάσταση της Μεσοχώρας και να ελέγξει τη στατικότητα του φράγματος.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Γιώργος Λιάλιος), με βάση τη μελέτη προκύπτει ότι στο ενδεχόμενο ενός σεισμού, οι μετακινήσεις του εδάφους (της τάξης των 30 ή 40 εκατοστών) θα έχουν επιπτώσεις στα κτίρια της Μεσοχώρας που έχουν χτιστεί χωρίς αντισεισμικές προδιαγραφές.

Ετσι, η μελέτη προτείνει τη μετεγκατάσταση ολόκληρου του οικισμού, έναντι των δύο ζωνών που θα κατακλυστούν (και περιλαμβάνουν 161 από τα 332 σπίτια, την εκκλησία και το σχολείο του χωριού), για την ασφάλεια των κατοίκων. Η μελέτη δεν προτείνει συγκεκριμένη θέση για τη μετεγκατάσταση του οικισμού, αυτό όμως είναι ένα ζήτημα που έχει διερευνηθεί από τη ΔΕΗ. Οσον αφορά το φράγμα, ο κ. Κωμοδρόμος καταλήγει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, εκτίμηση που έχει δημοσιοποιηθεί και μέσω επιστημονικής δημοσίευσης.

Ωστόσο, βασικά ερωτήματα παραμένουν: Θα μετεγκατασταθεί ολόκληρη η Μεσοχώρα, όπως πρότεινε ο κ. Κωμοδρόμος, ή μέρος της; Επίσης, ποια είναι τα έργα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων; Πώς θα διαχωριστεί πρακτικά το έργο από την εκτροπή, όταν το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν αποφασίζει να αποκαταστήσει το σημείο όπου ξεκίνησε να κατασκευάζεται το φράγμα της Συκιάς και συντηρεί τη σήραγγα εκτροπής; Όπως αναφέρει η εφημερίδα, απευθύνθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας πληροφόρηση για τα ζητήματα αυτά. Η μόνη απάντηση που δόθηκε είναι ότι το θέμα της συνέχισης των έργων της εκτροπής δεν εξετάζεται άμεσα.

Απευθύνθηκε επίσης και στη ΔΕΗ, ζητώντας να πληροφορηθεί για τις μελέτες που η εταιρεία έχει εκπονήσει για την επαναλειτουργία του φράγματος και τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας και τα συμπεράσματά τους. H εταιρεία αρνήθηκε να παράσχει τη σχετική πληροφόρηση και δεν αιτιολόγησε την απόφασή της.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr