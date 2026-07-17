Το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων τίμησε την απόφοιτό του και Ολυμπιονίκη του taekwondo Τζέλη Φανή

Σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση της αποφοίτου του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Τζέλη Φανής από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως αναγνώριση της σπουδαίας αθλητικής της πορείας και της προσφοράς της στον ελληνικό αθλητισμό.

Η διακεκριμένη αθλήτρια του taekwondo με κορυφαία στιγμή την 7η θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο και σημαντικές διακρίσεις σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ευχαρίστησε το ΤΕΦΑΑ για την ιδιαίτερη αυτή τιμή.

Απευθυνόμενη στους φοιτητές του Τμήματος, τους προέτρεψε να αγαπούν αυτό που κάνουν, να έχουν υπομονή, επιμονή και πίστη στους στόχους τους, τονίζοντας ότι οι αξίες του αθλητισμού αποτελούν πολύτομο οδηγό σε κάθε πορεία ζωής.

Η βράβευση, που έκανε ο πρόεδρος του Τμήματος κος Δηγγελίδης Νικόλαος, αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, αναδεικνύοντας την σημασία της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με αποφοίτους που διακρίνονται με το ήθος, την αφοσίωση και την συνεχή προσφορά τους.