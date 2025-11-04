Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, οι ανακαινίσεις σχολείων, και οι απανωτές αναθέσεις

Μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία (κάποια και στη Θεσσαλία). Το κόστος καλύφθηκε από δωρεά ύψους 100 εκ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες έδωσαν 25 εκ. η κάθε μία. Την ευθύνη υλοποίησης και εκτέλεσης του έργου έχει η κρατική εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Ωστόσο όπως καταγγέλλει στο Inside Story ο Ζαχαρίας Αθουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εργοληπτικής τεχνικής εταιρείας ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, «έγινε παράκαμψη διαγωνιστικών διαδικασιών, κατέφυγαν σε απευθείας αναθέσεις. Όταν δεν υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες υπάρχει και έλλειψη δημοσιότητας της δημοπράτησης των έργων αυτών. Δεν δημοσιεύονται δηλαδή στη Διαύγεια ποιοι ανάδοχοι αναδείχθηκαν, με τι όρους πήραν τα έργα αυτά και με τι έκπτωση. Μια μέση έκπτωση στα έργα αυτά όταν γίνεται διαγωνισμός είναι της τάξης του 30%».

trikalaenimerosi.gr (από τη στήλη Kampos Land)