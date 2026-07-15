Το νέο ΜΙΔΑ αλλάζει τα δεδομένα στον θεσσαλικό κάμπο – Στο μικροσκόπιο οι αγροτικές εκτάσεις και οι επιδοτήσεις

Με τον θεσσαλικό κάμπο να αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγροτική ζώνη της χώρας, η έναρξη λειτουργίας του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) αναμένεται να επηρεάσει άμεσα χιλιάδες παραγωγούς, ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ κάνει πρεμιέρα με τα αγροτικά ακίνητα, καθώς στόχος είναι ήδη από τις πληρωμές του Οκτωβρίου, και συγκεκριμένα από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, οι διασταυρώσεις να πραγματοποιούνται μέσω του νέου συστήματος.

Για τη Θεσσαλία, όπου καλλιεργούνται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι μισθωμένο ή καλλιεργείται μέσω σύνθετων ιδιοκτησιακών σχέσεων, το νέο καθεστώς αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές. Οι παραγωγοί καλούνται πλέον να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία των αγροτεμαχίων τους είναι απόλυτα ταυτισμένα σε όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Διασύνδεση με ΟΣΔΕ και Κτηματολόγιο

Το ΜΙΔΑ θα λειτουργεί σε άμεση διασύνδεση με το ΟΣΔΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τα φορολογικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας για πρώτη φορά έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε αγροτεμάχιο.

Στόχος είναι να ταυτοποιούνται με ακρίβεια τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο πραγματικός χρήστης της γης, ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να καταβάλλονται αποκλειστικά στους νόμιμους δικαιούχους και να περιοριστούν φαινόμενα εικονικών μισθώσεων, λανθασμένων δηλώσεων και παράνομων εισπράξεων ενισχύσεων.

Η πρώτη εφαρμογή στα αγροτικά ακίνητα θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς στις συγκεκριμένες εκτάσεις εμφανίζονται συχνά αποκλίσεις μεταξύ τίτλων ιδιοκτησίας, δηλώσεων ΟΣΔΕ, ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και στοιχείων του Κτηματολογίου.

Τι σημαίνει για τους αγρότες της Θεσσαλίας

Για τους αγρότες του θεσσαλικού κάμπου το νέο σύστημα συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις, αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων, οικογενειακών παραχωρήσεων, συνιδιοκτησιών και εκτάσεων που δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί σωστά στο Κτηματολόγιο ή στις φορολογικές δηλώσεις.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η ενοποίηση των στοιχείων θα περιορίσει σημαντικά τα λάθη στις δηλώσεις, αλλά και τις καταχρήσεις που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Πρόστιμα και κίνδυνος απώλειας ενισχύσεων

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προθεσμία περίπου 8 έως 10 μηνών για να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Όσοι δεν προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις ή υποβάλουν ανακριβή στοιχεία, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις μίσθωσης και φτάνουν τα 1.000 ευρώ όταν αποδεικνύεται ότι από ανακριβείς δηλώσεις προέκυψε παράνομη είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων.

Ωστόσο, η σημαντικότερη συνέπεια αφορά τις ίδιες τις κοινοτικές επιδοτήσεις, καθώς λανθασμένα στοιχεία ή ασυμφωνίες μεταξύ των ηλεκτρονικών μητρώων μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε καθυστέρηση ή απώλεια των ενισχύσεων.

Ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Το ΜΙΔΑ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης. Για κάθε ακίνητο θα συγκεντρώνονται όλα τα βασικά στοιχεία, όπως η επιφάνεια, η θέση, η χρήση, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο αντίστοιχος Κωδικός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η συγκέντρωση των δεδομένων θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να πραγματοποιεί άμεσες διασταυρώσεις τόσο για τις αγροτικές ενισχύσεις όσο και για τη φορολογία ακινήτων, τον ΕΝΦΙΑ και τα εισοδήματα από μισθώσεις.

Για τη Θεσσαλία, όπου η αγροτική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, η επιτυχία του νέου συστήματος θεωρείται καθοριστική. Παράλληλα όμως, οι παραγωγοί και οι ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρήσουν εγκαίρως στον έλεγχο των στοιχείων τους, καθώς η ακρίβεια των δηλώσεων θα αποτελέσει πλέον βασική προϋπόθεση τόσο για τη φορολογική συμμόρφωση όσο και για την απρόσκοπτη καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Τάσος Πλέντζας, thessaliaeconomy.gr