Το μικρό μέγαρο μουσικής των Τρικάλων στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού

Σε πολυχώρο πολιτισμού μετατρέπει ο Δήμος Τρικκαίων δυο από τις τρεις παλιές αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού.

Η μία είχε αγοραστεί επί δημαρχίας Ταμήλου και η δεύτερη επί Παπαστεργίου. Η πρώτη θα στεγάσει τη νέα Πινακοθήκη, ενώ η άλλη το …μουσικό μέγαρο της πόλης (βλ. μακέτα). Πρόκειται για αίθουσα μουσικής, διακοσίων θέσεων, με φουαγιέ και υψηλή τεχνολογία τόσο στο ηχητικό μέρος όσο και στα υπόλοιπα. Ακόμα και η θέρμανση θα βγαίνει κάτω από καθίσματα.

Σε ότι αφορά την πινακοθήκη, η οποία είναι διαστάσεων 750 τ.μ., αξίζει να σημειώσουμε ότι η μουσειολογική μελέτη έγινε με χορηγία της Σοφίας Διβάνη, της γνωστής οικογένειας των ξενοδόχων.

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη kampos Land)