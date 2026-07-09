Το θυρόφραγμα της Κάρλας, οι σεκιουριτάδες τραπεζοϋπάλληλοι, και το τέλος του λογιστή

Καλημέρα. (Και να μην το ξεχάσουμε. Η στήλη θα απουσιάσει την προσεχή Δευτέρα. Θα επανέλθει κανονικά την Πέμπτη).

Η εκεχειρία κατέρρευσε στον Περσικό, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν χθες βράδυ το Ιράν, και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν. Το μόνο θετικό που κρατάμε από την διεθνή ειδησεογραφία είναι η πρόσκληση Ερντογάν να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να τα βρούμε για το Αιγαίο …

Πάμε στα πιο δικά μας, τα τοπικά.

& Ελεγκτές από δημόσια υπηρεσία της Θεσσαλίας μετέβησαν για έλεγχο σε επιχείρηση καυσίμων, η οποία εδρεύει σε μία από τις θεσσαλικές πρωτεύουσες και ανήκει σε έναν από τους Έλληνες «ολιγάρχες» του κλάδου.

Μόλις ξεκίνησαν τον έλεγχο, στον χώρο της επιχείρησης κατέφθασαν δύο τζιπ με σκούρα τζάμια. Από αυτά κατέβηκαν πέντε… ντούκια, μαυροντυμένα άτομα, τα οποία στάθηκαν ακουμπισμένα στα οχήματα, κοιτάζοντας προς τα γραφεία.

«Θέλετε κάτι;» ρώτησε ανήσυχος ο επικεφαλής των ελεγκτών.

«Όχι, μην ανησυχείτε. Είμαστε εδώ για εσάς. Ό,τι χρειαστείτε, ενημερώστε μας…», ήταν η απάντηση.

Ο έλεγχος συνεχίστηκε υπό το… προστατευτικό βλέμμα των φουσκωτών, ενώ οι υπάλληλοι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και αποχώρησαν με βήμα ταχύ…

*Μετά από πολλές ωδίνες ολοκληρώθηκε τελικά η αγοραπωλησία της ΠΑΕ ΑΕΛ στον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό. Λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές το μεσημέρι, στη συνέντευξη Τύπου. Ήδη γράφεται ότι προπονητής θα είναι ο Λεωνίδας Βόκολος και γενικός αρχηγός ο Τρικαλινός Σωτήρης Κυργιάκος.

% Και σε πανελίστες στρέφεται το ΠαΣοΚ για τα νέα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης είναι ένας από αυτούς και προορίζεται για τον Πειραιά. Ο ίδιος είχε ενεργό ρόλο δίπλα στον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα, όταν ο τελευταίος είχε κατέλθει υποψήφιος βουλευτής με το ΠαΣοΚ στον νομό Λάρισας. Ήταν οι εθνικές εκλογές του 2007. Τότε, ο Λιάγκας, παρά το γεγονός ότι έλαβε περίπου 22.000 σταυρούς, δεν κατάφερε να εκλεγεί στη Βουλή για περίπου 400 ψήφους…

Ειδήσεις

@ Τέλος ο Μιχαλόπουλος από την «Ελευθερία». Η εφημερίδα αφαίρεσε το όνομά του από την ταυτότητα, αν και η τύχη του είχε προδιαγραφεί εδώ και καιρό, καθώς ο νέος εκδότης επέλεξε για διευθυντή τον Δημήτρη Κατσανάκη.

Είχε προσληφθεί αρκετά χρόνια πριν από την εκδότρια Δανάη Δημητρακοπούλου ως λογιστής, προερχόμενος από το Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή». Παρότι δεν είχε καμία σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης (δημοσιογράφος, εκδότης ή μέτοχος), στην πορεία ανέλαβε τις τύχες της εφημερίδας ως διευθύνων σύμβουλος, λόγω προβλημάτων υγείας της Δημητρακοπούλου.

Με την ιδιότητά του αυτή εξελέγη και πρόεδρος στον ΣΗΠΕ, μία από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των ιδιοκτητών ημερήσιων εφημερίδων της επαρχίας…

Τι έγινε τελικά με το θυρόφραγμα της Κάρλας; Ποιος το άνοιξε και έφτασαν τα ψάρια στον Παγασητικό, όπου είδαμε εκείνες τις αποτρόπαιες εικόνες της μαζικής τους εξόντωσης; Ο εισαγγελέας προσπαθεί να βγάλει άκρη συλλέγοντας μαρτυρίες.

Μεταξύ όσων κλήθηκαν να καταθέσουν είναι ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, και η τέως διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Σταυρούλα Καρρά.

% Στριμωγμένο πολιτικά εμφανίζεται το υπουργείο Παιδείας μετά τη δημοσιοποίηση περιστατικού διανομής λάθος θεμάτων σε υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας. Το βασικό ερώτημα είναι πώς βαθμολογήθηκαν οι υποψήφιοι, ώστε να μην αδικηθούν αλλά και να μην προκληθούν αντιδράσεις από τους συνυποψηφίους τους. Το θέμα φθάνει αύριο στη Βουλή, ύστερα από επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Το περιστατικό συνέβη την πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ, δηλαδή το Σάββατο 30 Μαΐου, σε εξεταστικό κέντρο του Πειραιά. Σε δύο υποψηφίους δόθηκαν τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Η «γκάφα» έγινε αντιληπτή μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στη Νεοελληνική Γλώσσα, δηλαδή αφού παρέδωσαν οι υποψήφιοι τα γραπτά. Το περιστατικό αποδίδεται σε ανθρώπινο λάθος· «πιθανότατα κάποιος καθηγητής μπέρδεψε τις κόλλες με τα θέματα, που βρήκε δίπλα στον εκτυπωτή»…

% Πολλά τα παράπονα για την πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς στη Λάρισα. Παραμένει απότιστη, το μισό χορτάρι έχει καταστραφεί …

$ Δυο θεσσαλοί στην κορυφή δύο σημαντικών παραγωγικών κλάδων. Μετά τον Μιχάλη Σαράντη (Ελληνικά Γαλακτοκομεία) που ηγείται της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γάλακτος, ο Σάκης Κασσίδης (Φάρμα Ελασσόνας) εκλέχτηκε πρόεδρος στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος.

Η δυναμική του τόπου αντικατοπτρίζεται και στα κλαδικά αξιώματα.

% Όταν ο μισθός δεν επαρκεί, όσοι αναζητούν τρόπους να συμπληρώσουν το εισόδημά τους βρίσκουν δουλειά, εφόσον το επιθυμούν.

Στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι, με την άδεια της τράπεζας, απασχολούνται τα απογεύματα και τα βράδια ως… σεκιουριτάδες.

Το κάποτε επίζηλο επάγγελμα του τραπεζοϋπαλλήλου έχει κι αυτό ξεθωριάσει…

$ Το τερμάτισε η Λίτσα (Λιακούλη) στα τηλεπαράθυρα: «Μετά τις 10 του μηνός τα νοικοκυριά δεν έχουν να φάνε…».

Πράγματι …λοιμός. Άδειοι πηγαινοέρχονται οι ντελιβεράδες στη Λάρισα….

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa