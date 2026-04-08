Το θρίλερ στα Μετέωρα: Το μοιραίο ραντεβού για καφέ της 66χρονης που κατέληξε σε βουτιά θανάτου

Ένα ανατριχιαστικό πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση που πάγωσε το πανελλήνιο, με τον τραγικό θάνατο μιας 66χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε στο κενό από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Οι αρχές διεξάγουν εξονυχιστικές έρευνες, εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο, την ώρα που νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως και προκαλούν ερωτηματικά για τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας.

Το «μυστήριο» της εξαφάνισης πριν από την πτώση

Όλα ξεκίνησαν από μια καθημερινή έξοδο για καφέ, η οποία όμως πήρε απρόσμενη και εφιαλτική τροπή. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλοχωρίου, Κόττης Δημήτριος, περιγράφει καρέ-καρέ το πώς χάθηκαν τα ίχνη της 66χρονης πριν εκείνη βρεθεί στον γκρεμό των Μετεώρων.

«Την πήγε ο αδερφός της για καφέ και μετά δεν μπορούσε να την βρει» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει τις λεπτομέρειες που προκαλούν αίσθηση: «Εκείνη είπε στον αδερφό της να την πάει για καφέ στην Καλαμπάκα. Πήγε, την άφησε σε μια καφετέρια και της είπε ότι θα πάει να κάνει κάποιες δουλειές και μετά θα επιστρέψει να την πάρει. Όταν επέστρεψε, όμως, για να δει αν είναι εκεί, δεν την βρήκε. Έλειπε. Σκέφτηκε ότι μπορεί να πήγε κάπου κοντά. Στην πραγματικότητα, από ό,τι μάθαμε, εκείνη πήρε ταξί και ανέβηκε στη Μονή Αγίου Στεφάνου, στα Μετέωρα. Εκεί πήγε να κάνει τον γύρο της, άφησε και την τσάντα της απ’ έξω, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε ξανά».

Η άτυχη Μαρία Κουκόρα

Μοναχικές διαδρομές 20 ετών και η μοιραία στιγμή

Ο αδελφός της 66χρονης, μιλώντας στο newsit.gr, αποκαλύπτει μια πτυχή του χαρακτήρα της που ίσως εξηγεί την απόφασή της να βρεθεί μόνη στο βουνό, αν και κανείς δεν περίμενε αυτή την κατάληξη.

«Το έκανε συνέχεια αυτό, εδώ και είκοσι χρόνια. Πήγαινε μόνη της σε διάφορες περιοχές, απομονωμένα, της άρεσε να πηγαίνει μόνη της στο βουνό, στη θάλασσα, γενικά να είναι μόνη της. Αυτή ήταν η καθημερινότητά της. Δεν ήταν ότι την προβλημάτιζε κάτι συγκεκριμένο εκείνη τη στιγμή. Όταν δεν ένιωθε καλά, έκανε αυτά τα πράγματα, πήγαινε μόνη της βόλτες. Μπορεί να πήγαινε και σε ώρες ακατάλληλες, που δεν ήταν για περίπατο, αλλά αυτό ήταν μέρος της καθημερινότητάς της», δηλώνει συντετριμμένος.

Το βίντεο-σοκ και το «θολό» τοπίο των αιτιών

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της πτώσης της γυναίκας στο κενό. Τα πράγματά της βρέθηκαν κοντά στις τουαλέτες της Μονής, στο σημείο ακριβώς όπου φαίνεται να στεκόταν πριν τη μοιραία βουτιά.

Ήταν δυστύχημα, ζάλη ή κάτι άλλο; Ο αδελφός της προσπαθεί να δώσει μια λογική εξήγηση στα αναπάντητα ερωτήματα: «Εγώ δεν ήμουν εκεί για να ξέρω. Μπορώ να υποθέσω πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιος να της φώναξε, να γύρισε, να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία της. Όταν ένας άνθρωπος στέκεται στο χείλος ενός γκρεμού και ζαλιστεί — είτε από την αγωγή είτε από φόβο — και χάσει την ισορροπία του, το πρώτο που κάνει είναι να απλώσει τα χέρια του για να κρατηθεί. Και αυτό μπορεί να φανεί σαν να έπεσε μόνος του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της αιφνίδιας αδιαθεσίας. Το τελευταίο αντίο στην 66χρονη θα ειπωθεί σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 18:00 το απόγευμα στον τόπο της, το Καλοχώρι, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: athensmagazine.gr