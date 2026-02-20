Το Δημοτικό Συμβούλιο τίμησε τους νεκρούς της Βιολάντα

Ενός λεπτού σιγή τήρησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, στη μνήμη των 5 αδικοχαμένων εργατριών στη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Μετά από πρόταση του Προέδρου του Σώματος, Γιώργου Παναγιώτου, στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, οι επικεφαλής των παρατάξεων στο Συμβούλιο, Γιώργος Ηλιάδης και Γιώργος Καΐκης, καθώς και όλοι/ες οι δημοτικοί σύμβουλοι, τίμησαν τη μνήμη των 5 εργαζομένων. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων εξέφρασε την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη του, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων.