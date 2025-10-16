Το Γαρδίκι έχασε ένα από τα υπεραιωνόβια πλατάνια της πλατείας του

Ένας πλάτανος με 100 χρόνια ιστορίας έπαψε να υπάρχει από σήμερα στην πλατεία του Γαρδικίου. Έγινε καυσόξυλα παίρνοντας μαζί του εικόνες και μνήνες του χωριού από άλλες εποχές.

Το μεταχρωματικό έλκος, που εξόντωσε μέχρι σήμερα χιλιάδες πλατάνια, πολλά εκ των οποίων εμβληματικά, αφάνισε και αυτόν του Γαρδικίου τον οποίο είχε πλήξει εδώ και χρόνια.

Η τοπική κοινότητα εξετάζει τη δυνατότητα να τον αντικαταστήσει φυτεύοντας ένα άλλο δένδρο στην ίδια θέση. Ωστόσο οι αναμνήσεις του γεροπλάτανου δεν πρόκειται να σβήσουν για τους Γαρδικιώτες…

