Το Γαιόπολις των Τεμπών, οι Θεσσαλοί τραπεζίτες των χαρακωμάτων, και οι βεντούζες του Λαρισαίου

Μέγα θέμα άνοιξε στη ΔΕΥΑ Λάρισας η καταγγελία καταναλωτή στην αρμόδια αρχή (ΡΑΑΕΥ) για παράνομη μέθοδο τιμολόγησης του νερού.

Ο δημότης ανέφερε ότι όταν η κατανάλωση ξεπερνά το όριο μιας ποσότητας, χρεώνεται με την υψηλότερη τιμή όχι μόνο για τα επιπλέον κυβικά αλλά για όλο τον όγκο νερού που έχει καταναλώσει. Η καταγγελία έγινε δεκτή από την ΡΑΑΕΥ και υποχρεώνει τώρα τη ΔΕΥΑΛ να αλλάξει τον τρόπο χρέωσης. Τα λεφτά που θα χάσει η επιχείρηση είναι αρκετά, αλλά το κέρδος για τους καταναλωτές σημαντικό. Το κάνουν και άλλες ΔΕΥΑ, γι αυτό το θέμα αναμένεται να έχει συνέχεια. Περισσότερα εδώ.

# Όσο πλησιάζουν οι εκλογές της 12ης Οκτωβρίου, τόσο περισσότερο πολώνεται το κλίμα στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

μεταξύ Λαππικών και …Γατικών. Δηλαδή μεταξύ εκείνων που στηρίζουν τον πρόεδρο Τάσο Λάππα και όσων τάσσονται στο πλευρό του Λαρισαίου εκτελεστικού διευθυντή Δημήτρη Γάτου. Τελευταία αφορμή για “beef” αποτέλεσε ο αποκλεισμός κάποιων υποψηφίων από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, με τους ανθρώπους του Γάτου να μιλούν για …σφαγή.

^Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν πρόσβαση στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου όπου τα δάπεδο γλιστράει, ενώ (το κυριότερο) δεν υπάρχει χειρολισθήρας.

*Μετά την κατάθεση του Λαρισαίου Γιάννη Κουρδή, πρώην αντιπροέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας ακόμα θεσσαλός στην καταγωγή, ο Τρικαλινός Γρηγόρης Βάρρας, καταθέτει αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο.

Έχει σημασία να πούμε ότι η κατάθεση Βάρρα, ως πρώην προέδρου του οργανισμού, είναι μια από εκείνες που έβαλαν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τους δύο πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Βάρρας, μάλιστα, είχε καταγγείλει δημόσια ότι «ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σ.σ.: Βορίδης) “ζήτησε την παραίτησή μου για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί έκανα άριστα τη δουλειά μου και δεν ήμουν “πλαστικός, εύκαμπτος” αλλά πολύ τεχνοκράτης απέναντι σε αυτούς που ήθελαν να κάνουν τα «παιχνίδια” και συνέχισαν και μετά την απομάκρυνσή μου, την οποία απαίτησαν ώστε έχουν εύκολο πεδίο δράσης”. Μετά από όλα αυτά προσελήφθη στο Μαξίμου ως σύμβουλος. Μένει να μας πει τι μετέφερε στον πρωθυπουργό όταν πήγε στο μέγαρο ..

& “Ο κύκλος μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κλείσει”, δηλώνει στο (ανανεωμένο) trikalaenimerosi.gr ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Ανοίγει ο δρόμος για το ψηφοδέλτιο…

Από μέρα σε μέρα αναμένεται ο προσδιορισμός της – πολύ υψηλών απαιτήσεων-, δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών. Τελευταίο εμπόδιο η μετάφραση της ογκοδέστατης δικογραφίας στα ιταλικά, για τους δυο Ιταλούς κατηγορούμενους, την οποία έχουν αναλάβει …30 μεταφραστές. Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 36, ενώ οι δικηγόροι υπολογίζονται περίπου 250. Η αίθουσα στον συνεδριακό χώρο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου, στη Λάρισα, είναι έτοιμη. Eχει δημιουργηθεί και χώρος για δημοσιογράφους αλλά και συμπληρωματικός χώρος ακροατηρίου για παρακολούθηση της δίκης μέσω οθονών. Στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν κάγκελα ασφαλείας και τρία φυλάκια, ενώ έχει τοποθετηθεί περίφραξη με συρματόπλεγμα. Στα θετικά της συνολικής ανάπλασης και ο κόμβος που κατασκεύασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταργώντας τα φανάρια λίγο πριν την είσοδο στον χώρο Πανεπιστημίου.

* Οι μόνες φωτογραφίες που κυκλοφορούν από το εσωτερικό της αίθουσας είναι αυτές που βρήκαμε στο Zougla.gr

@ Γλύτωσε ο θεσσαλικός σιδηρόδρομος από το ψαλίδι του Ταμείου Ανάκαμψης κατά την τελευταία αξιολόγηση της απορροφητικότητας από τους κοινοτικούς που ήρθαν στην Αθήνα. Σιδηρόδρομο πάντως δεν θα έχει η Νότια Πελοπόννησος. Η εγκαταλειμμένη γραμμή που υπήρχε θα ξηλωθεί και στη θέση της θα κατασκευαστεί … ποδηλατόδρομος. Ούτε φάρσα να ήταν…

% Μπορεί να γλύτωσε ο θεσσαλικός σιδηρόδρομος από τους Κοινοτικούς αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με το πρόγραμμα “Απόλλων” για τα φωτοβολταϊκά των Δήμων. Τέρμα η χρηματοδότηση από το Ταμείο. Έχει ο θεός …

$ Μέγα κατόρθωμα της κυβέρνησης. Εκεί που πηγαίναμε να.. στριμώξουμε γεωπολιτικά τους γείτονες βρεθήκαμε μπλεγμένοι με την μεγαλύτερη ίσως Ελληνοκυπριακή κρίση εδώ και δεκαετίες, για το καλώδιο του ΑΔΜΗΕ. Είναι απορίας άξιο πως η Ελλάδα ξόδεψε τόσο χρήμα και τόση ενέργεια για ένα έργο, που κατά βάση ωφελεί την Κύπρο, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι η Κύπρος το στηρίζει πραγματικά. Απορία προκαλεί επίσης το γεγονός πως αυτός ο τύπος που προεδρεύει στον ΑΔΜΗΕ, ο Μανούσος Μανουσάκης, παραμένει ακλόνητος στη θέση του. Αυτόν έχει ο Μητσοτάκης, αυτόν είχε και ο Τσίπρας …

# Για τους ιδρυτές της “Ελληνικά Γαλακτοκομεία”, Τάκη και Μιχάλη Σαράντη, υπάρχουν κάποιες “ειδήσεις” πιο ευχάριστες από τα καλά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Είναι τα ονόματά τους στους βλαστούς της τρίτης γενιάς της οικογένειας. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Μιχάλη. Ο εγγονός του -από τον γιο του Στέλιο- πήρε το Σάββατο το όνομά του. Κάθε ευτυχία στον μικρό Μιχάλη.

& Γνωστός Λαρισαίος εξηγούσε στην ομήγυρη, σε Καφέ των πεζοδρόμων, πόσο καλό του κάνουν οι βεντούζες που του βάζει η γυναίκα του όταν είναι κρυωμένος. Τις αποφεύγω μόνο όταν ήμαστε μαλωμένοι, είπε. “Για ποιο λόγο;”, ρώτησαν οι άλλοι. “Γιατί κρατάει οινόπνευμα και αναπτήρα, μπορεί να με λαμπαδιάσει…”…

By Kostas Tolis

