Το βίντεο της Eνωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τις αποκαταστάσεις στη Θεσσαλία

Σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ουσία, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, η Eνωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) τίμησε τους δωρητές και υποστηρικτές του σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος – Σχέδιο Δράσης ΕΕΕ για τη Θεσσαλία», μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη στήριξης των πληγεισών περιοχών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του φθινοπώρου του 2023.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας τη βαρύνουσα σημασία που αποδίδει η Πολιτεία στη διαχρονική κοινωνική προσφορά του ελληνικού εφοπλισμού.

Η πρωτοβουλία της ΕΕΕ εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ελληνικού ναυτιλιακού κόσμου, ο οποίος, πέρα από τη σημαντική οικονομική του συμβολή, απέδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του στις τοπικές κοινωνίες. Μέσω του σχεδίου «Άγιος Νικόλαος», υλοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις στους τομείς της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση και την κοινωνική ανάκαμψη των περιοχών της Μαγνησίας και της Λάρισας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανακαίνιση σχολικών μονάδων, που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία τους και να διασφαλιστεί η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών σε ασφαλή και σύγχρονα κτήρια. Παράλληλα, στο επίκεντρο των δράσεων βρέθηκαν η αναστήλωση πολιτιστικών μνημείων, όπως η Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αγίου Γεωργίου Νηλείας, ο Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου Βόλου, καθώς και η αναβάθμιση υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.

Η τιμητική βραδιά δεν περιορίστηκε στην απονομή ευχαριστιών, αλλά λειτούργησε ως έμπρακτη αναγνώριση της συλλογικής ευθύνης και της συνέπειας του εφοπλιστικού κόσμου. Οι δωρητές που τιμήθηκαν αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινωνικού πατριωτισμού, που διαχρονικά διακρίνουν τον ελληνικό εφοπλισμό.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού, πέραν του τυπικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, υπογράμμισε τη σταθερή αναγνώριση της ναυτιλίας ως στρατηγικού εθνικού κεφαλαίου – ενός τομέα που όχι μόνο στηρίζει την ελληνική οικονομία, αλλά ενισχύει και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, η σχέση κράτους και ναυτιλίας απέκτησε βαθύτερη πολιτική και κοινωνική διάσταση. Το κοινό αυτό μέτωπο ευθύνης και εξωστρέφειας ανέδειξε τη δυνατότητα της Ελλάδας να μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία, στηριζόμενη στις δυνάμεις εκείνες που αποτελούν παραδοσιακούς πυλώνες ανάπτυξης, ανθρωπισμού και εθνικής συνοχής.

newmoney.gr