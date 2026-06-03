Τον τσίμπησε οχιά και δεν το κατάλαβε – Τριήμερη νοσηλεία στην Εντατική για 64χρονο στην Καλαμπάκα

Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας έζησε 64χρονος συμπολίτης μας από την περιοχή της Καλαμπάκας, ο οποίος δέχθηκε τσίμπημα από οχιά χωρίς αρχικά να το αντιληφθεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακόμη και νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος βρισκόταν στο σπίτι του όταν έβαλε το χέρι του μέσα σε εργαλειοθήκη. Εκεί αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο, ωστόσο θεώρησε πως είχε τραυματιστεί από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή μαχαίρι που βρισκόταν στο εσωτερικό της.

Λίγο αργότερα επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, χωρίς όμως να αναφέρει το ενδεχόμενο τσιμπήματος από φίδι, καθώς δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται και αισθανόταν ολοένα και πιο έντονη αδιαθεσία.

Αποφάσισε έτσι να μεταβεί εκ νέου στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, όπου οι γιατροί, αξιολογώντας τα συμπτώματα και την εικόνα του τραύματος, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τσίμπημα οχιάς. Αμέσως κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο 64χρονος νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του. Ευτυχώς, η κατάσταση εξελίχθηκε ομαλά και μετά την απαιτούμενη νοσηλεία πήρε εξιτήριο, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η επιβεβαίωση για το τι είχε συμβεί ήρθε όταν επέστρεψε στο σπίτι του και έλεγξε ξανά την εργαλειοθήκη. Τότε διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν πράγματι μια οχιά, λύνοντας το μυστήριο γύρω από το απρόσμενο περιστατικό που λίγο έλειψε να του κοστίσει πολύ ακριβά.

Το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση για την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται κατά τους θερινούς μήνες σε αποθήκες, εργαλειοθήκες, ξυλαποθήκες και γενικά σε χώρους όπου μπορεί να βρουν καταφύγιο φίδια, καθώς ακόμη και ένα φαινομενικά απλό τραύμα μπορεί να κρύβει έναν σοβαρό κίνδυνο.

stagonnews.gr