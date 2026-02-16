Τι αναφέρει ο καθηγητής Χάλαρης ως πραγματογνώμων της Βιολάντα για την τραγωδία στο εργοστάσιο

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης Μιχάλης Χάλαρης ως πραγματογνώμονας από την πλευρά του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ, μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 σχολίασε τη διαρροή προπανίου στο χώρο λέγοντας χαρακτηριστικά:

« Στην πράξη αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ήταν τόσο μικρής έντασης η διαρροή που οι βαλβίδες ασφαλείας δεν την πιάνανε. Ήτανε δηλαδή κάπως σαν κάτω από τα ραντάρ της βαλβίδας, ενώ οι ανιχνευτές ήταν σε άλλους εσωτερικούς χώρους οπότε δεν είχαν κάποια ενεργοποίηση. Θα φανεί και πόσο προπάνιο έχει φύγει με βάση τις οπές, θα δούμε πόσο έφυγε στο έδαφος και τα πάντα.

Η αλήθεια είναι ότι συμπέσανε πολλές ατυχείς συγκυρίες. Οσμή θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς καθώς στο εργοστάσιο έμπαινε προπάνιο στις δεξαμενές κάθε εβδομάδα, οπότε θα θεωρούσαν ότι υπάρχει οσμή από τον ανεφοδιασμό. Φυσικά και δεν αμφισβητώ τις μαρτυρίες περί οσμής για πολύ καιρό. Συσσωρεύτηκε λοιπόν κρίσιμη ποσότητα προπανίου και η πηγή έναυσης θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε.

Όλο αυτό το συμβάν είναι μια μελέτη περίπτωσης που πολύ σπάνια θα την συναντήσουμε. Το ζητούμενο είναι πλέον να αλλάξει ο κανονισμός εγκατάστασης αερίων μετά από αυτό, και πρέπει να διορθώσουμε πολλά λάθη που δεν προβλεπόταν ως τώρα. Δυστυχώς κυριολεκτικά πιάστηκαν στον ύπνο με τη διαρροή αυτή στο εργοστάσιο της Βιολάντα, δεν την εντόπισε κανείς και κατέληξε σε κάτι τόσο τραγικό.

Ατομικά μιλώντας, βρίσκομαι ως επαγγελματίας επιστήμονας στο συμβάν αυτό ώστε να το μελετήσω, δεν είχα καμία επαφή με τον ιδιοκτήτη νωρίτερα και ήρθα στο χώρο τελευταία για την πραγματογνωμοσύνη».