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Τη Δευτέρα η απολογία του 86χρονου για τον θανάσιμο πυροβολισμό του αδελφού του

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών, με κυνηγετικό όπλο στην πυλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα.

Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ καθάριζε το κυνηγετικό όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντας θανάσιμα τον αδελφό του.

Τα δύο αδέλφια κατοικούσαν στην ίδια πολυκατοικία. Ο 86χρονος παραμένει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Ελπίδα Κουτσογιάννη (ertnews.gr)

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