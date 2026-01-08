Την Τρίτη στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν οι δρόμοι με τα τρακτέρ στην άκρη

Θετικοί εμφανίζονται οι αγρότες στη νέα πρόσκληση για διάλογο που απηύθυνε η κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη (στη Νίκαια Λάρισας) η οποία θα ορίσει, μεταξύ άλλων, την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μαξίμου.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι δρόμοι προβλέπεται να ανοίξουν αύριο, Παρασκευή, με τα τα τρακτέρ ωστόσο να παραμένουν στην άκρη του οδοστρώματος στις εθνικές οδούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι για το επίμαχο τετ α τετ πρέπει να πληρούνται δύο όροι: «Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή, να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύι δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Λίγο νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχε διαμηνύσει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον μέτρα, πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν χθες.

Αναφερόμενος στη δέσμη των έξι μέτρων τόνισε ότι στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατομμύρια θα είναι υπέρ των κτηνοτρόφων και τα υπόλοιπα 80 υπέρ των βαμβακοπαραγωγών και των σιτοπαραγωγών.

Προβλέπονται επίσης, όπως είπε, «η θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και η αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου “ΓΑΙΑ” με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου “στην αντλία” μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων».

