Την Τρίτη η απολογία του Κώστα Τζιωρτζιώτη – κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων

Κρατούμενος στο ΑΤ Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου. Πρόκειται να απολογηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Τζιωρτζιώτης, δεν απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις υπόγειες σωληνώσεις, από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στη φονική πυρκαγιά. Ο υδραυλικός υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη για να παραβεί τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης “ρίξε μου μία σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο”. Του λέω “Δεν γίνεται έτσι, να ρίξω έναν σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές: μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά. Μου λέει ο ιδιοκτήτης: “

Εγώ δε σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω”. Έτσι, αναγκάστηκα να το κάνω».

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

