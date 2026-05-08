Τεχνική Ακαδημία στη Θεσσαλία δημιουργεί ο ΣΕΒ – Συνολικά στη χώρα θα λειτουργήσουν τέσσερις σχολές

Απαντώντας στις μεγάλες ελλείψεις τεχνικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) μετασχηματίζει το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης (ΙΒΕΠΕ) σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, με στόχο την εκπαίδευση εργαζομένων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Η νέα Ακαδημία θα αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε οι δεξιότητες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν βιομηχανική ηλεκτρολογία, ενέργεια, συντήρηση εξοπλισμού, logistics, ρομποτική, κυβερνοασφάλεια και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της ManpowerGroup, το 80% των εργοδοτών στην Ελλάδα δυσκολεύεται να βρει κατάλληλο προσωπικό, κυρίως σε τομείς μηχανικής, παραγωγής και κατασκευών.

Η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία θα έχει μια απο τις σχολές της στον Βόλο, ενώ θα λειτουργεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, δίνοντας έμφαση τόσο στην επανεκπαίδευση εργαζομένων (upskilling-reskilling) όσο και στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε κρίσιμες τεχνικές ειδικότητες.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του ΣΕΒ, στόχος είναι η σύνδεση της κατάρτισης με την παραγωγή και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr