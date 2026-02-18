Τελεσίγραφο για τις απευθείας αναθέσεις από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ενα στα πέντε αιτήματα για απευθείας ανάθεση έργων από δημόσιους φορείς απορρίπτεται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία εκτιμά πως συχνά καθυστερούν επίτηδες οι προκηρύξεις διαγωνισμών. Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες το αίτημα για απευθείας ανάθεση υποβλήθηκε κατόπιν εορτής, αφότου δηλαδή η σύμβαση είχε ανατεθεί στον ανάδοχο.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής (Δήμητρα Μανιφάβα) οι πλέον «συνήθεις ύποπτοι» παραμένουν οι δήμοι, οι οποίοι ουκ ολίγες φορές περιλαμβάνουν στις προκηρύξεις όρους που σχετίζονται με την περιοχή όπου εδρεύουν οι υποψήφιοι, περιορίζουν τον ανταγωνισμό, αποκλείουν υποψηφίους και καταλήγουν σε άγονους διαγωνισμούς. Μάλιστα η εφημερίδα αναφέρει ως παράδειγμα ότι ο Δήμος Κατερίνης έθεσε ως όρο σε διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων οι υποψήφιοι να έχουν τις εγκαταστάσεις τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης ή όμορων δήμων και σε απόσταση έως …15 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα Αρχή ζήτησε έγκριση κατόπιν… εορτής, δηλαδή αφού είχε αναθέσει απευθείας τη σύμβαση και μάλιστα για σημαντικά ποσά, όπως έργο στην Εγνατία Οδό προϋπολογισμού 4,98 εκατ. ευρώ.

Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΑΔΗΣΥ εξέδωσε εγκύκλιο με κατευθυντήριες οδηγίες στην οποία προβαίνει σε επισημάνσεις για τις απευθείας αναθέσεις, επιχειρώντας να βάλει φρένο στην πρακτική αυτή. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση διαδικασίας “απευθείας ανάθεσης” –και η συναφής πρακτική της “συλλογής προσφορών”– συνιστά παρέκκλιση από τις γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, πρέπει να επιτρέπεται σε οριοθετημένες περιπτώσεις και υπό αυστηρούς διαδικαστικούς περιορισμούς. Μόνο η ταχύτητα που ενδεχομένως επιτυγχάνεται κατά την απευθείας ανάθεση σύμβασης, δεν δικαιολογεί τη συλλήβδην προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία, ιδίως για ποσά πολλαπλάσια της επιλογής του εθνικού νομοθέτη (σ.σ. έως 60.000 ευρώ για έργα και μελέτες και έως 30.000 ευρώ για αγαθά – υπηρεσίες)», τονίζει η Αρχή, ενώ προσθέτει με νόημα: «Η θέσπιση υψηλών χρηματικών ορίων απευθείας ανάθεσης πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αδιαφανείς διαδικασίες, περιορισμένο ανταγωνισμό και υψηλότερο κόστος».

kosmoslarissa.gr