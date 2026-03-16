Τα Data Centers ψηφίζουν …Αχελώο, τα περίεργα μετρητά, και ένας gay γάμος

Μπλέξαμε απ΄ότι δείχνουν τα πράγματα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ.

Οι αεροπορικές κρατήσεις, οι οποίες αποτελούν τον πρόδρομο «δείκτη» για την πορεία του τουρισμού, μέχρι στιγμής – όπως αποκάλυψε ο Ευτύχης Βασιλάκης της Aegean – εμφανίζουν μείωση της τάξεως του 8% με 10%.

Σε ότι αφορά τις εχθροπραξίες η πιο ρεαλιστική πρόβλεψη δεν είναι ούτε η συνολική ειρήνευση ούτε η άμεση περιφερειακή κατάρρευση. Είναι μια γκρίζα ενδιάμεση ζώνη. Ένας πόλεμος φθοράς, πιο ασαφής, πιο δαπανηρός. Και γι’ αυτό και πιο επικίνδυνος.

Ας επιστρέψουμε όμως στα πεζά τα οποία είναι λιγότερο επικίνδυνα.

$ Σε νέα φάση, σχεδόν ειδυλλιακή, περνάνε οι σχέσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την κυβέρνηση όπως φάνηκε στο γαλάζιο προσυνέδριο, το Σάββατο στη Λάρισα.

Η επίσημη Νέα Δημοκρατία προσκάλεσε τον Κουρέτα στην κομματική εκδήλωση και εκείνος, ορθώς πράττοντας, έσπευσε να ανταποκριθεί. Μάλιστα, όταν ανέβηκε στο βήμα, αντιμετώπισε τα αμήχανα βλέμματα της πλατείας, ωστόσο αυτό κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το σύνθημα για θερμό χειροκρότημα έδωσε ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας ο οποίος σήκωσε πρώτος τα χέρια χτυπώντας (ηχηρά) παλαμάκια. Αμέσως το κοινό ανταποκρίθηκε..

& Πως εξηγείται τόση πολυκοσμία στις εκλογές των συνέδρων του ΠαΣοΚ στη Θεσσαλία και όχι μόνο; Η μονοσταυρία, βεβαίως, είναι αυτή που κινητοποίησε του δελφίνους. Η μάχη των μηχανισμών (Ανδρουλάκης, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Δούκας, Χριστοδουλάκης) ήταν αδυσώπητη πίσω από τον αγώνα των υποψηφίων συνέδρων. Το ΠαΣοΚ δεν ξεχνάει ποτέ τον εαυτό του. Είναι θέμα DNA …

^ Δεν είναι άσχετη η επανάληψη της εξαγγελίας του πρωθυπουργού, το Σάββατο στη Λάρισα, για μερική εκτροπή του Αχελώου στον Θεσσαλικό κάμπο. Πέρα από τις καλλιέργειες ανάγκη για νερό έχουν και τα Data Centers που καταφθάνουν στη Θεσσαλία. Τα (τεχνολογικά) αυτά θηρία τρέφονται και με πολύ ρεύμα. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που δεν τα καθιστούν ιδιαίτερα επιθυμητά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PWC, στη Θεσσαλία μπορεί να κατευθυνθούν επενδύσεις του είδους οι οποίες φτάνουν τα 10 δις ευρώ …

% Σχετικά με την Οικία Αλεξάνδρου, στη Λάρισα, η οποία για την ώρα φαίνεται να κερδίζει τη μάχη της επιβίωσης ως διατηρητέου, λέγεται ότι έπαιξε ρόλο και μια ακόμα απόφαση. Στο υπουργείο Πολιτισμού παρέλαβαν αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας για την διάσωση του ακινήτου. Ότι δεν έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο των μεγάλων, το έπραξαν οι μικροί …



Η ικανοποίηση του αθλητή δεν κρύβεται, άλλωστε, σύμφωνα με το πνεύμα του βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, εκείνο που μετράει είναι η συμμετοχή και όχι το μετάλλιο. Ο φετινός, 17ος ημιμαραθώνιος δρόμος «Θανάσης Σταμόπουλος», μια διαδρομή 21,0975 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα στα Τρίκαλα, προσέλκυσε, παρακαλώ, 5.000 δρομείς. Η αθλήτρια της φωτογραφίας δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη, ένα μείγμα κούρασης και θριάμβου έχει επικαθίσει στο πρόσωπό της. Ωστόσο δεν είναι άλλη από την τοπική βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, η οποία τιμά συχνά τα αθλητικά δρώμενα συμμετέχοντας ακόμα και στον μαραθώνιο της Αθήνας.

Όχι αυτό που νομίζεις

“Έχει συμβεί και σε αξιοπρεπέστατους ανθρώπους. Ανοίγει ξαφνικά μία πόρτα και το έτερον ήμισυ τους τσακώνει στα πράσα να δοκιμάζουν απαγορευμένους καρπούς του έρωτα. Κοινώς να απιστούν. Και τι κάνουν οι περισσότεροι; Εκστομίζουν το απίστευτο «δεν είναι αυτό που νομίζεις». Στο μεταξύ δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που νομίζει όποιος στέκεται όρθιος στην πόρτα. Θα μου πείτε ότι η αντίδραση εκπορεύεται από την αδυναμία και την αμηχανία της στιγμής. Καμία αντίρρηση. Ως στάση, όμως, δεν είναι απλώς γελοία. Είναι και αναξιοπρεπής. Διότι δεν φτάνει που σε τσάκωσε να δαγκώνεις το μήλο, πας να πουλήσεις και τρέλα. Ακριβώς κάτι αντίστοιχο περιγράφει την κυβερνητική θέση για τις υποκλοπές. «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Το αφεντικό του Predator είπε ότι πουλάει τις υπηρεσίες του μόνο σε κράτη. Λογικό. Αλλιώς θα τον είχαν μπαγλαρώσει ή, τέλος πάντων, δεν θα κυκλοφορούσε στο φως. Και πώς απαντά η κυβέρνηση; Μας βγάζει τη γλώσσα κοροϊδευτικά. Και κερατάδες και αφελείς”. (Κώστας Γιαννακίδης, Τα ΝΕΑ).

@ Οργανωμένο κύκλωμα με καταθέσεις μετρητών μαθαίνουμε ότι εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος συστημικής τράπεζας σε υποκαταστήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Τα λεφτά έμπαιναν λίγα λίγα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε λογαριασμούς πελάτη η δραστηριότητα του οποίου δεν δικαιολογούσε τέτοιες κινήσεις. Έπεσαν κεφάλια …

% Η Βιολάντα κατέβαλε τους μισθούς των εργαζομένων για τον μήνα Φεβρουάριο, παρόλο που οι περισσότεροι δεν έχουν δουλειά να κάνουν αφού η μόνη εγκατάσταση που λειτουργεί είναι αυτή στο Μακρυχώρι Λάρισας. Παρά το δυστύχημα, οι παραγγελίες από την αγορά εξακολουθούν να είναι σημαντικές αλλά τα αποθέματα των προϊόντων σύντομα θα τελειώσουν. Η εταιρεία τρέχει τώρα μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Περιφέρειας Θεσσαλίας για να πάρει έγκριση για τη μετακίνηση μιας δεξαμενής στη μονάδα που διατηρεί στο δρόμο Τρικάλων – Λάρισας (Vita Free), ώστε να την επαναφέρει σε λειτουργία. Όσο για το κεντρικό εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκε η τραγωδία, δεν της επιτρέπεται καν να το περιφράξει για να το απομονώσει από το μπροστινό συγκρότημα των γραφείων.

Οι εργαζόμενοι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις ότι οι μισθοί του Μαρτίου θα καταβληθούν σε όλους. Ωστόσο ανησυχούν για το μέλλον τους διότι κατανοούν ότι μια επιχείρηση που δεν έχει παραγωγή δεν θα μπορεί να πληρώνει για καιρό. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και ο περιφερειάρχης προσωπικά, είναι ίσως οι μόνοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εταιρεία και τους 300 εργαζομένους της. Η οικονομική αιμορραγία της Βιολάντα είναι ακατάσχετη. Αν δεν πάρει έγκαιρα τις απαραίτητες άδειες για να ξαναστήσει το κεντρικό εργοστάσιο, εκατοντάδες άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Τόσο απλά …

*Η στήλη εκτός από αποκαλυπτική είναι και συμπεριληπτική. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να της ξεφύγει η είδηση για τον πρώτο gay γάμο Λαρισαίου.

By Kostas Tolis

