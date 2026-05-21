Τα υδρόμετρα, ο θεσσαλάρχης της Μαρίας, και οι επισκέψεις του Παοκτζή

Καλημέρα (… και χρόνια μας πολλά)

Όλα τα είχε η Αθήνα οι μυστηριώδεις οσμές της έλειπαν.

Η επαρχία στέλνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συν – Έλληνες του λεκανοπεδίου …

^ Κάτι πρέπει να κάνει το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο για το εγκαταλειμμένο οικόπεδο που γειτνιάζει με την περίφραξή του και έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο πάρκινγκ. Να ανακαλύψει πρώτα σε ποιον ανήκει (προφανώς στον Δήμο) και να φροντίσει να το συμμαζέψει καθώς είναι ξέφραγο αμπέλι και οι γνωστοί μελαψοί (που τα σίδερα τους έλκουν σαν μαγνήτες) κλέβουν ότι προλάβουν από τα σταθμευμένα οχήματα. Μια κυρία δεν βρήκε τα φανάρια, ενώ ένας άλλος έμεινε με τρεις …ρόδες.

Η εικόνα θυμίζει γη του κανενός. Το πάρκινγκ είναι κατηφορικό, και στην κορυφή της ράχης χάσκει το κουφάρι ενός λεηλατημένου αυτοκινήτου.

Μόνο ο γύπας λείπει για να θυμίζει κάτι από Αμερικάνικη έρημο …

*Πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά λέγεται ότι κινείται τελευταία ο πρώην νομάρχης Λάρισας Λουκάς Κατσαρός. Άφησε πίσω εκείνη την παλιά πικρία που του προκάλεσε ο Μεσσήνιος όταν – αντί για τον ίδιο-, επέλεξε τον Αγοραστό για περιφερειάρχη Λάρισας …

@ Πόρισμα που περιγράφει μεγάλο φαγοπότι στα ψηφιακά υδρόμετρα που προμηθεύτηκαν δήμοι της χώρας (και θεσσαλικοί), εξέδωσε η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Σε αυτό σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι στα γραφεία κάποιων ΔΕΥΑ εντοπίστηκαν e-mails ανάμεσα σε στελέχη και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνταν για τις τιμές και έστηναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμη και …700%.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο, άλλωστε έχουμε ξαναγράψει. Tο νεότερο, εκτός από το πόρισμα της ΕΔΑ, είναι η εμπλοκή στην έρευνα δυο ακόμα θεσμών. Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – καθώς πρόκειται για λεφτά του ΕΣΠΑ, και της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ερευνά νόθευση της αγοράς…

Ο κύριος της φωτογραφίας είναι ο Γρηγόρης Καλαγιάς από την Αγιά Λάρισας, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, υποψήφιος με το «Πράσινο Κίνημα» στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2024, και «Θεσσαλάρχης» της Μαρίας Καρυστιανού.

Σήμερα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για τα γεννητούρια του νέου κόμματος, και προεξοφλεί ότι η Μαρία των Τεμπών θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτή του τη βεβαιότητα την διανθίζει με διάφορες αναρτήσεις. Μεταξύ άλλων ξεκαθαρίζει: «…όσοι με ρωτούν ότι η Μαρία δεν έχει πρόγραμμα δεν ξέρει από πολιτική και πολλά άλλα τους απαντώ…Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 25 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ …..νομίζω η Μαρία μας είναι λίγο μεγαλύτερη».

Ε, ρε τι έχουμε να ζήσουμε …

Πήραν απόφαση

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως το θέμα της Οικίας Αλεξάνδρου κρίθηκε οριστικά και ότι το ακίνητο, ύστερα από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), χαρακτηρίστηκε διατηρητέο. Δεν υπάρχει όμως τίποτα επίσημο.

Τηλεφωνήσαμε στο ΚΕΣΑ. Μας επιβεβαίωσαν ότι πράγματι ελήφθη απόφαση. «Τι αναφέρει;» ρωτήσαμε. «Δεν μπορώ να σας πω πριν καθαρογραφθεί», ανέφερε η αρμόδια υπάλληλος οχυρωμένη πίσω από την τυπολατρεία της γραφειοκρατίας.

Αξίζει να σημειώσουμε, εντούτοις, πώς ότι και αν αποφάνθηκε το ΚΕΣΑ για το αρχοντικό της οδού Παπακυριαζή, το θέμα κλείνει.

Μόνο ο υπουργός μπορεί να ζητήσει επανεξέταση. Αυτό όπως θεωρείται ακραίο, έως σπάνιο. Και βγάζει μάτι….

$ Πότε θα παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα; Μα μόλις πάρουν τον τελευταίο μισθό από τη Βουλή …

@ Δεν πρόλαβε να αναλάβει καθήκοντα στον ΠΑΟΚ ο Λαρισαίος δικηγόρος Ανδρέας Παπαμιμίκος και οι πονοκέφαλοι στην ομάδα του Βορρά πολλαπλασιάστηκαν. Δεν φταίει βέβαια ο ίδιος για την καθίζηση του δικέφαλου. Άλλωστε ανέλαβε ρόλο συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη – σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων-, μετά την απώλεια του κυπέλλου.

Ο Ανδρέας πάντως δεν παραλείπει να επισκέπτεται τακτικά τους γονείς του στην πατρώα γη της Λάρισας, αποφεύγοντας εντούτοις τις δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο δεν ξεχνάει ποτέ να περάσει από το δημαρχείο για μια καλημέρα στον φίλο του Θανάση Μαμάκο. Η πόρτα του δημάρχου είναι πάντα ανοιχτή για εκείνον…

& Μας το έστειλε αναγνώστης από τη Γαλλία: Στο Μονπελιέ, το “Σπίτι για Όλους”, του ομώνυμου δήμου, φέρει το όνομά της Μελίνας Μερκούρη (Maison pour Tous Mélina Mercouri ), με αφορμή και το γεγονός πως (σαν προχθές Τρίτη) πριν 60 χρόνια η Μελίνα παντρεύτηκε τον Ζυλ Ντασέν. Οι Γάλλοι τιμούν ακόμα και σήμερα την σπουδαία Ελληνίδα νύφη …

% Η παρατεταμένη κόντρα που σοβεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αμαυρώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό στο επίπεδο της λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της Δικαιοσύνης.

Στο πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λεγόμενη δημοσιονομική απογραφή, δηλαδή την έμπρακτη καταστρατήγηση των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε. αλλά και στη συνέχεια ακόμη ακριβότερα το δημοσιονομικό εκτροχιασμό που οδήγησε στο Μνημόνιο και στο ΔΝΤ…

Αν δεν συνέλθουμε θα μοιάζουμε με Ουγγαρία του Νότου …

*Rebranding πραγματοποιεί το «Θεσσαλικό Τσίπουρο» του συνεταιρισμού Αγχιάλου. Έντονος ο ανταγωνισμός στα θεσσαλικά αποστάγματα.

& Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί σύντομα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των αγωγών Sllaps. Πρόκειται για τις λεγόμενες “καταχρηστικές αγωγές”, οι οποίες δεν στοχεύουν στην πραγματική δικαίωση, αλλά χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης και εκφοβισμού για δημοσιογράφους, αναγκάζοντάς τους τελικά σε σιωπή.

Η νέα νομοθεσία, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στις δικαστικές αίθουσες καθώς θα επιχειρήσει να θέσει φραγμό σε τέτοιες πρακτικές.

Το σημειώνουμε με ένα συναίσθημα που μας φέρνει στο νου τον Γολγοθά που βιώσαμε – από το 2012 έως το 2025 -, εξ αιτίας των αγωγών του Τζανακούλη και του Δήμου Λαρισαίων, ύψους 500.000 ευρώ.

Από το μυαλό μας δεν φεύγει ούτε η αποφράδα ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου όπου δεν βρέθηκε ούτε ένας σύμβουλος ( ΕΝΑΣ) από όλο το φάσμα των παρατάξεων, να μας συμπαρασταθεί και να ψηφίσει όχι στην παραπομπή μας. Διαπαραταξιακή συγχορδία (και ευκαιρία) για να μας ξεκάνουν.

Τελικά μας δικαίωσε το δικαστήριο. Αν υπήρχε ο νέος νόμος θα είχαμε αποφύγει την περιπέτεια.

Αλλά δεν βαριέσαι, η εμπειρία μας έκανε σοφότερους…

& Δεν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Λαρισαίος δικηγόρος Στέλιος Σούρλας. Λέγεται ότι έχει πάρει κάποιες αποστάσεις απο την πρόεδρο Μαρία …

By Kostas Tolis

