Τα Τρίκαλα τιμούν την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 – Στις 12:00 η παρέλαση παρουσία Παπαστεργίου

Με την καθιερωμένη επισημότητα κορυφώνονται και φέτος οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στην πόλη των Τρικάλων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στις 12:00 στην κεντρική πλατεία. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων



-Επίσημη δοξολογία στους ιερούς ναούς της πόλης.

-Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων.

-Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας.

-Παρέλαση μαθητών, συλλόγων και στρατιωτικών τμημάτων στο κέντρο της πόλης, παρουσία αρχών και πολιτών.

