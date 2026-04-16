Τα Τρίκαλα πρωτεύουσα του προσκοπισμού – Η πόλη φιλοξενεί για 4 ημέρες 1.250 προσκόπους

Με 1.250 προσκόπους από όλη τη χώρα να κατακλύζουν τα Τρίκαλα, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτισμού, του εθελοντισμού και των δυνατοτήτων της νεολαίας. Κάτι που επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση της 41ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (Π.Α.Π.Ε.) στα Τρίκαλα, το διάστημα 16 έως 19 Απριλίου 2026.

Κάθε χρόνο επιλέγεται διαφορετική πόλη, αλλά τα Τρίκαλα, όπως εξήγησε ο κ. Πάρης Μακρής, έφορος κλάδου Ανιχνευτών Γενικής Εφορείας, συνδυάζουν κεντροβαρική θέση, έντονη πολιτιστική ταυτότητα, καινοτομία, εξωστρέφεια και δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων.

Τα παραπάνω τονίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου που, με αφορμή την πρώτη ημέρα της ΠΑΠΕ, δόθηκε στη Στέγη Λαϊκού Πολιτισμού – Πινακοθήκη Θεόδωρου Μάρκελλου, του Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026.

Βασικοί άξονες

Ο κ. Μακρής, περιγράφοντας τους βασικούς άξονες της Πολιτιστικής Ενημέρωσης των Ανιχνευτών (έφηβοι πρόσκοποι ηλικίας 14-18 ετών), επεσήμανε ότι αυτοί υλοποιούνται με:

– Διεξαγωγή πρωτογενών ερευνών για θέματα ενδιαφέροντος (κοινωνικά επικαιρότητας κ.α) στις μικρές ομάδες – κοινότητες των Ανιχνευτών και παρουσίασή τους με ευφάνταστο τρόπο

– Εκθέσεις έργων ζωγραφικής, σκίτσων, φωτογραφίας

– Συναυλίες

– Θεατρικές παραστάσεις

– Χορευτικές δράσεις

– Φόρουμ, δηλαδή ανοιχτή συζήτηση των Ανιχνευτών για κοινωνικά θέματα και εξαγωγή πορισμάτων

– «Πρίσμα», που αφορά σε παρουσίαση μη προσκόπων, σημαντικών στοιχείων είτε του βίου τους είτε γενικότερου ενδιαφέροντος.

Επεσήμανε, τέλος, ο κ. Μακρής, το έντονο αποτύπωμα των δράσεων και στην τοπική κοινωνία και συνολικά.

«Δυναμική της νεολαίας»

Από την πλευρά του ο κ. Αντώνης Ευαγγέλου, Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, τόνισε πως η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένα μεγάλο προσκοπικό γεγονός, αλλά «μια ζωντανή απόδειξη της δυναμικής της νεολαίας, της αξίας της δημιουργικής έκφρασης και της σημασίας της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία». Και με έμφαση επεσήμανε πως οι Ανιχνευτές «δεν είναι απλοί συμμετέχοντες, αλλά είναι ενεργοί πολίτες, που μέσα από τον πολιτισμό, την ομαδικότητα και την εθελοντική προσφορά, διαμορφώνουν στάσεις ζωής και αξίες».

Ευχαρίστησε, δε,

– τον Δήμο Τρικκαίων συνολικά και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, τους αντιδημάρχους Σοφία Αλεστά και Μιχάλη Λάππα, καθώς και τον γενικό γραμματέα του Δήμου κ. Θωμά Παπασίκα.

– τους χορηγούς και υποστηρικτές μας, όπως η Περιφερειακη Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, η e Τρίκαλα ΑΕ, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, τις εταιρείες Mikel, Discount, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, εργοστάσιο γάλακτος «Τρίκκη»

Επίσης, ευχαρίστησε τους εθελοντές και τα ενήλικα στελέχη των προσκόπων.

«Ταύτιση αρχών στα Τρίκαλα»

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας αναφέρθηκε στην υπεραξία που λαμβάνει η πόλη των Τρικάλων από «το σημαντικό αμάλγαμα συναισθημάτων που εκφράζουν οι έφηβοι πρόσκοποι που βρίσκονται σε όλη την πόλη, βάσει της προώθησης από τον Προσκοπισμό, των αρχών εθελοντισμού, αλληλοβοήθειας, προστασίας του περιβάλλοντος και συμπερίληψης». Επεσήμανε την ταύτιση της πολυπολιτισμικής κοινότητας των Τρικάλων με τις συγκεκριμένες αρχές, αλλά και την ανάγκη, να διαχυθεί στην κοινωνία και δη στη νέα γενιά, το μήνυμα της ευαισθητοποίησης, για να δημιουργηθούν «καλύτερες κοινωνίες, με μέλλον, με αλληλοβοήθεια και κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Συνεργασία, εξωστρέφεια, καινοτομία»

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά, αρχικώς ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την απόφασή τους να επιλέξουν τα Τρίκαλα για την πραγματοποίηση της ΠΑΠΕ. Υπενθύμισε ότι τα Τρίκαλα είναι πόλη φιλική στη φιλοξενία παρόμοιων διοργανώσεων και ειδικά όταν αφορούν νέους. Υπενθύμισε την εξωστρέφεια και την καινοτομία της πόλης, που συνδυάζεται με τη συμπερίληψή τους στις εκδηλώσεις που υλοποιούνται. Και τόνισε ότι ο εθελοντισμός κι ο προσκοπισμός προωθούν αρχές που οδηγούν σε συνεργασία με την κοινωνία, θυμίζοντας και την παροχή βοήθειας των Προσκόπων σε Δήμο και πολίτες, τόσο την περίοδο του Daniel, όσο και σε άλλες περιπτώσεις.

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων των κ.κ. Αλεστά και Λάππα, ότι δράσεις, συμπεράσματα και εκδηλώσεις που υλοποιούνται στη διάρκεια της ΠΑΠΕ στα Τρίκαλα (ή μελλοντικές δράσεις των προσκόπων), θα μπορούσαν να αφορούν ακόμη πιο ενεργά και συνεργατικά τη μαθητική κοινότητα των Τρικάλων.