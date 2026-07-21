Τα Τρίκαλα ξεχωρίζουν στον εξαγωγικό χάρτη της Θεσσαλίας – Ισχυρές επιδόσεις παρά το μικρότερο πληθυσμιακό τους μέγεθος

Μπορεί η Λάρισα να διατηρεί την πρωτιά στις εξαγωγές της Θεσσαλίας σε απόλυτα μεγέθη, ωστόσο τα στοιχεία της νέας ετήσιας μελέτης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) αναδεικνύουν τη σημαντική εξαγωγική δυναμική που παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το πληθυσμιακό της μέγεθος.

Η μελέτη, η οποία βασίζεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. για το 2025, καταγράφει συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας ύψους 2,24 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με το εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας να παραμένει πλεονασματικό για 17η συνεχόμενη χρονιά.

Στην κατανομή των εξαγωγών, η Λάρισα κατέχει το 55,6% του συνόλου, η Μαγνησία το 29,8%, τα Τρίκαλα το 12,9% και η Καρδίτσα το 1,7%.

Ωστόσο, τα ποσοστά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν εξεταστούν σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Τα Τρίκαλα, με σαφώς μικρότερο πληθυσμό από τη Λάρισα και τη Μαγνησία, καταφέρνουν να παράγουν σχεδόν το 13% των συνολικών εξαγωγών της Θεσσαλίας, γεγονός που αποτυπώνει την υψηλή παραγωγικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων της περιοχής.

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ο πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων είναι αισθητά μικρότερος από εκείνον της Λάρισας και χαμηλότερος από της Μαγνησίας. Παρ’ όλα αυτά, οι τρικαλινές επιχειρήσεις διατηρούν ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλή αναλογία εξαγωγών ανά κάτοικο και κατατάσσει τον νομό μεταξύ των πλέον εξωστρεφών της χώρας.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται στην ανάπτυξη ενός δυναμικού παραγωγικού ιστού, όπου συνυπάρχουν ισχυρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, της μεταποίησης και της βιομηχανίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή τους παρουσία με κορυφαίο παράδειγμα την “Ελληνικά Γαλακτοκομεία” η οποία αποτελεί τον εθνικό πρωταθλητή στον χώρο της γαλακτοβιομηχανίας.

Συνολικά, ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη των θεσσαλικών εξαγωγών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη εξαγωγική αξία συγκαταλέγονται τα γαλακτοκομικά, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και τα προϊόντα αλουμινίου.

Οι σημαντικότερες αγορές για τα θεσσαλικά προϊόντα παραμένουν η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 67% των εξαγωγών κατευθύνεται προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελέτη του ΣΒΘΣΕ καταλήγει ότι η Θεσσαλία διαθέτει πλέον μια ισχυρή και διαφοροποιημένη εξαγωγική βάση, ενώ επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της μεταποίησης, διείσδυσης σε νέες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργίας ενός ισχυρού διεθνούς «Brand Thessaly».

Για τα Τρίκαλα, πάντως, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εξωστρέφεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος μιας περιοχής. Αντίθετα, ο νομός αποδεικνύει ότι, με ένα ισχυρό επιχειρηματικό οικοσύστημα και ανταγωνιστικά προϊόντα, μπορεί να καταγράφει εξαγωγικές επιδόσεις δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τον πληθυσμό του, αποτελώντας ένα από τα πιο δυναμικά παραγωγικά κέντρα της Θεσσαλίας.

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr