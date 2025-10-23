Τα Τρίκαλα ετοιμάζονται για νέο ρεκόρ επισκεπτών στον Μύλο των Ξωτικών

Για τον 14ο Μύλο των Ξωτικών ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς η πόλη των Τρικάλων, φιλοδοξώντας να προσελκύσει κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ακόμη περισσότερο κόσμο, ύστερα από την περυσινή εντυπωσιακή επίδοση.

Το φετινό θέμα είναι «Χριστούγεννα στη χώρα του Ποτέ» και οι διοργανωτές θεωρούν βέβαιο ότι τα παιδιά – ίσως και πολλοί μεγάλοι – θα ξετρελαθούν με τον Πήτερ Παν, την Τίνκερμπελ, τη Γουέντι και τους άλλους ήρωες της ιστορίας/παραμυθιού του Τζέιμς Μπάρι.

Ο Μύλος των Ξωτικών φέτος, θα ανοίξει τις πύλες του στις 21 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου, με ωράριο λειτουργίας από τις 10:00πμ έως τις 10:00μμ.

Όπως αναφέρει στα Μακεδονικά Νέα η Έφη Λεβέντη, πρόεδρος της e-TRIKALA Α.Ε, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων που διοργανώνει το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων στην Ελλάδα, οι επισκέπτες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο και αυτό, καθώς το πάρκο ανανεώνεται διαρκώς, τόσο στο κατασκευαστικό κομμάτι όσο και στις θεματικές του.

Η κα. Λεβέντη «προειδοποιεί» πως οι επίδοξοι επισκέπτες θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα εάν θέλουν να κλείσουν κάποιο δωμάτιο, καθώς οι πληρότητες των καταλυμάτων αναμένεται να φτάνουν στο 100% στο διάστημα λειτουργίας του Μύλου.

Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από τους χιλιάδες Έλληνες επισκέπτες, πολλοί είναι και οι Βαλκάνιοι τουρίστες που καταφθάνουν οδικώς στην πόλη των Τρικάλων, ακόμη και για μονοήμερες εκδρομές, ενώ κάποιοι συνδυάζουν την επίσκεψη στον Μύλο των Ξωτικών, με διαμονή σε κάποιον από τους πολλούς χειμερινούς προορισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την πόλη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της κ. Λεβέντη στον Αλέξανδρο Αλεξιάδη:

Οι περυσινές επιδόσεις από άποψη επισκεψιμότητας, κατά κοινή ομολογία ήταν εντυπωσιακές. Είχατε δουλέψει για μήνες φυσικά, αλλά περιμένατε να είναι τόσο μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου;

Ήταν 1.200.000 και κάτι. Τι να σας πω; Κάθε χρόνο ο Μύλος των Ξωτικών ανεβαίνει. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και όταν έρθετε να δείτε από κοντά θα καταλάβετε.

Υπάρχουν κάποιες νέες προσθήκες στο πάρκο;

Κάθε χρόνο ανανεώνεται και φέτος κάναμε και καινούργιες κατασκευές οι οποίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια. Κάποιες παλιές τις συντηρήσαμε και γενικώς στο κατασκευαστικό κομμάτι που είναι μεγάλο, δίνουμε έμφαση.

Το πρόβλημα της κίνησης με τόσο κόσμο πως το αντιμετωπίζετε; Πολύς κόσμος έρχεται με λεωφορεία, αλλά πολλοί επίσης με ΙΧ.

Εμείς προτείνουμε στους Τρικαλινούς της πόλης, όποιος μπορεί να μετακινείται είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο του και να αποφεύγει να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Και αυτό το κάνουμε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες.

Αυτό γιατί το πάρκο είναι μέσα στην πόλη. Και όταν δεν λειτουργεί ο Μύλος των Ξωτικών, το πάρκο όπου βρίσκεται, που λέγεται πάρκο Ματσόπουλου, είναι εξαιρετικό. Δηλαδή αξίζει και οποιαδήποτε άλλη στιγμή να έρθει κάποιος να το επισκεφτεί και να διαπιστώσει πόσο όμορφο είναι. Ο Μύλος Ματσόπουλου είναι μέσα στο πάρκο και είναι μία «προίκα» που άφησε ο Ιωάννης Ματσόπουλος στο Δήμο Τρικκαίων. Από τότε που άρχισε ο Μύλος των Ξωτικών από το 2011, κάθε χρόνο κάτι προστίθεται και κάτι ανανεώνεται και φυσικά έχουμε κάθε χρόνο και καινούριο θέμα και έτσι φτάσαμε στο επίπεδο που είμαστε σήμερα.

Εκτός από τον Μύλο των Ξωτικών, ο επισκέπτης των Τρικάλων έχει και άλλες επιλογές, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο;

Τη χειμερινή περίοδο τα Τρίκαλα είναι η βάση. Ακόμα και αν μείνει ο επισκέπτης κάπου αλλού και πάλι όλα είναι εδώ κοντά. Και στην Καλαμπάκα να μείνει κάποιος και στην Ελάτη, είμαστε κοντά. Και φυσικά όποιος μείνει μέσα στα Τρίκαλα, μπορεί να επισκεφτεί την Ελάτη, να πάει και στα Μετέωρα ή στη Λίμνη Πλαστήρα και αλλού.

Έχουμε πολλές επιλογές για να κάνει τη βόλτα της μια οικογένεια και να δει όμορφα πράγματα. Και φυσικά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Μύλος είναι η βάση όλων.

Ειδικά για τις οικογένειες, αλλά και γενικότερα, αξίζει να έρθει κάποιος. Έχουμε δωρεάν είσοδο και δωρεάν δράσεις, έχουμε εκπλήξεις και πολλά άλλα. Το παγοδρόμιο πχ, μπορεί να έχει αντίτιμο, όμως υπάρχουν και οι δωρεάν δράσεις που μπορούν να απασχοληθούν τα παιδιά και να περάσουν και οι γονείς όμορφα.

Να πούμε ότι φέτος η e-Trikala θα παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση με τον Πίτερ Παν, για σχολεία και για το κοινό , στο κτήριο Παπαστεργιάδη, ένα εκπληκτικό πέτρινο κτήριο, κοντά στην κεντρική Πλατεία το οποίο είναι δωρεά του κ. Παπαστεργιάδη και χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτισμού. Οι παραστάσεις θα δίνονται καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα θα είναι διπλές, ενώ το εισιτήριο θα είναι για τα παιδιά 5 ευρώ και για τους μεγάλους 8 ευρώ. Οι ηθοποιοί να σημειώσω ότι είναι δικά μας παιδιά, δηλαδή κατάγονται από εδώ.

Οι επισκέπτες, βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, όμως πλέον βλέπουμε ότι έχετε και επισκέψεις από το εξωτερικό;

Έρχονται και πολλοί από τα Βαλκάνια, οδικώς. Θεωρούμαστε κοντινός προορισμός και πολλοί συνδυάζουν το ταξίδι στον Μύλο και με κάποιον κοντινό προορισμό. Και μάλιστα έρχονται ακόμα και μονοήμερες εκδρομές.

Όσον αφορά τα καταλύματα τι γίνεται; Έχουν πληρότητα τα ξενοδοχεία κατά το διάστημα που είναι ανοιχτός ο Μύλος των Ξωτικών;

Ναι έχουν και φτάνει το 100%. Ακόμα και από την πρώτη μέρα του Μύλου, ενημερωνόμαστε ότι έχουν και τα ξενοδοχεία πληρότητα και τα Airbnb. Για αυτόν τον λόγο κάποιος που θα θελήσει να επισκεφτεί την πόλη μας και να μείνει, θα πρέπει να προγραμματίσει έγκαιρα το ταξίδι του.

Στον Μύλο των Ξωτικών συνολικά πόσα άτομα απασχολούνται;

Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στη διαδικασία προσλήψεων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις και μετά θα περάσουν από μια συνέντευξη προκειμένου να επιλέξουμε το προσωπικό που θα αποτελείται από περίπου 160 άτομα. Οι θέσεις αφορούν μεταξύ άλλων στο πάρκινγκ, στην καθαριότητα, στην εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ θα έχουμε και νοσηλευτές.

Αλέξανδρος Αλεξιάδης (makedonikanea.gr)