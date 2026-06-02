Τα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νόμο υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και νομότυπα τις υποψηφιότητές τους για τις Αρχαιρεσίες της 14ης Ιουνίου 2026 οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων:

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ψυχίατρος

ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  Γενική Ιατρός

ΓΙΑΚΙΜΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ  Γενική Ιατρός

ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ  Καρδιολόγος

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Γενικός Ιατρός

ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  Οφθαλμίατρος

ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ενδοκρινολόγος

ΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  Παιδίατρος

ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ  Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΑ  Γενική Ιατρός

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΆνευ Ειδικότητας

ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  Οφθαλμίατρος

ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ακτινοδιαγνώστης

ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  Παθολόγος

ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Άνευ Ειδικότητας

ΧΡΗΣΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ακτινοδιαγνώστης

Για εκπρόσωποι του  Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι:

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Παθολόγος

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ  Γενικός Ιατρός

ΚΙΤΤΟΣ ΘΩΜΑΣ  Ακτινοδιαγνώστης

ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  Οφθαλμίατρος

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Νεφρολόγος

ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  Παθολόγος

ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  Πνευμονολόγος

Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ)

Υποψήφιοι

ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΘΗ  Άνευ Ειδικότητας

ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ  Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ Γενικός Ιατρός

Συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Υποψήφιοι

ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Νεφρολόγος

ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Οφθαλμίατρος

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Σ    Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ

ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χειρουργός Θώρακος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι:

ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  Γενικός Ιατρός

ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Αναισθησιολόγος

ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ψυχίατρος

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καρδιολόγος

Υποψήφια μέλη:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Καρδιολόγος

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  Γαστρεντερολόγος

ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αναισθησιολόγος

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  Πυρηνικός Ιατρός

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΡΗΣ  Ορθοπαιδικός

