Τα μυστικά για το πιο νόστιμο αρνί και κοκορέτσι στο πασχαλινό τραπέζι

Καθώς κορυφώνεται η προετοιμασία για το πασχαλινό τραπέζι, το ενδιαφέρον στρέφεται – όπως κάθε χρόνο – στο ψήσιμο του αρνιού και του κοκορετσιού, δύο από τα πιο χαρακτηριστικά εδέσματα της ελληνικής παράδοσης. Από την επιλογή των υλικών μέχρι το σωστό ψήσιμο, μικρά «μυστικά» μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Η σωστή επιλογή κρέατος

Το πρώτο και βασικό βήμα είναι η επιλογή ποιοτικού αρνιού, κατά προτίμηση ντόπιου, με μέτριο λίπος ώστε να παραμείνει ζουμερό στο ψήσιμο. Αντίστοιχα, για το κοκορέτσι, τα εντόσθια πρέπει να είναι φρέσκα και καλά καθαρισμένα, ενώ το έντερο να έχει πλυθεί σχολαστικά για να αποφευχθούν δυσάρεστες οσμές.

Το μαρινάρισμα κάνει τη διαφορά

Για το αρνί, ένα απλό αλλά σωστό μαρινάρισμα με ελαιόλαδο, λεμόνι, σκόρδο, ρίγανη και αλάτι αρκεί για να αναδείξει τη γεύση του. Κάποιοι προσθέτουν θυμάρι ή δεντρολίβανο για πιο έντονο άρωμα.

Στο κοκορέτσι, το καρύκευμα γίνεται κυρίως με αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και λεμόνι, ενώ σημαντικό είναι να «δέσει» σωστά στη σούβλα, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα.

Υπομονή στο ψήσιμο

Το μυστικό της επιτυχίας είναι η χαμηλή φωτιά και το αργό ψήσιμο.

Το αρνί χρειάζεται σταθερή θερμοκρασία και συνεχές γύρισμα, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να αποκτήσει τραγανή πέτσα χωρίς να στεγνώσει στο εσωτερικό.

Το κοκορέτσι, από την άλλη, ξεκινά σε πιο δυνατή φωτιά για να «θωρακιστεί» εξωτερικά και στη συνέχεια ψήνεται πιο αργά, μέχρι να γίνει τραγανό απέξω και ζουμερό μέσα.

Μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

Το αλάτισμα στο αρνί καλό είναι να γίνεται προς το τέλος για να μη χάσει τα υγρά του

Το συχνό άλειμμα με λαδολέμονο βοηθά στη γεύση και την υφή

Στο κοκορέτσι, το σωστό τύλιγμα με έντερο κρατά τα υγρά και δίνει τραγανή κρούστα

Η απόσταση από τη φωτιά είναι κρίσιμη – ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά

Παράδοση και παρέα

Πέρα από την τεχνική, το ψήσιμο του αρνιού και του κοκορετσιού είναι μια διαδικασία συνδεδεμένη με την παρέα, το γλέντι και την πασχαλινή ατμόσφαιρα. Η προετοιμασία από νωρίς το πρωί, οι συζητήσεις γύρω από τη φωτιά και η αναμονή μέχρι το «έτοιμο» αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας.

Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει την προσπάθεια: ένα τραπέζι γεμάτο αρώματα, γεύσεις και παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά.

