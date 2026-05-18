Τα Μουσεία των Τρικάλων άνοιξαν τις πόρτες τους στον μαθητόκοσμο της πόλης

Τα Τρίκαλα των μουσείων και τα Μουσεία των Τρικάλων αποκαλύφθηκαν σε μαθητές, μαθήτριες και πολίτες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων Η πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού) και της e-trikala να ξεναγήσουν περισσότερους πολίτες στα μουσεία της πόλης, με αφορμή την ημέρα αυτή, έδωσε τη δυνατότητα κυρίως σε μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον ρόλο των μουσείων: τη γνώση.Στο Λαογραφικό Μουσείο, στο Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη, στο Μουσείο Τσιτσάνη, στο Δημοτικό ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, τα Τρίκαλα ανέδειξαν τον πλούτο τους στη μουσική, στη λαογραφία, στη ζωγραφική, στον αθλητισμό.

Και όχι μόνο αυτό. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, υποδεχόμενος στο Αθλητικό Μουσείο μαθητές και μαθήτριες από το 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων, μετά τη μικρή αναφορά στον αθλητικό πλούτο της πόλης, παρουσίασε ψήγματα του σχεδιασμού για τα μουσεία που σύντομα ανοίγουν στα Τρίκαλα: Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών, Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας, Πινακοθήκη, νέος χώρος Μουσικής. Τόνισε, μάλιστα, πως αυτός ο σχεδιασμός οριστικοποιεί τον στόχο για τη ανάδειξη των Τρικάλων ως πόλης σημαντικής για τον πολιτισμό. Ο δε αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Λάππας παρουσίασε το σκεπτικό του Δήμου για τα «Ανοιχτά Μουσεία», τονίζοντας τον εκπαιδευτικό τους εόλο.

Μέχρι το μεσημέρι, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες, καθώς και πολίτες, ενημερώνονταν – κατόπιν ραντεβού – για τα όσα προβάλλονται σε κάθε μουσειακό χώρο.

Μάλιστα το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων ανέδειξε τη δράση «Οι Σέρλοκ Χολμς του 5ου Γυμνασίου λύνουν το μυστήριο στο Μουσείο Τσιτσάνη», με μουσική και… ρόλους ντεντέκτιβ. Επίσης και ενδεικτικά, το 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων ενημερώθηκε για τον πλούτο της ζωγραφικής του Δημήτρη Κατσικογιάννη, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων επισκέφθηκε και το Μουσείο Τσιτσάνη, ενώ πολλοί ήταν και οι τρικαλινοί που τίμησαν την Ημέρα των Μουσείων.