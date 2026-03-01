Τα λειτουργικά τρόφιμα αποτελούν το 12% του τζίρου της Ελληνικά Γαλακτοκομεία

H κατηγορία των λειτουργικών τροφίμων εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, αντανακλώντας τη μετατόπιση των καταναλωτικών προτύπων προς επιλογές με προστιθέμενη διατροφική αξία.

Μια ματιά στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ αρκεί για να καταλάβει κάποιος ότι πλέον προϊόντα που κάνουν καλό στην υγεία αυξάνονται διαρκώς και μπαίνουν πλέον σε κάθε σπίτι, ενώ καταναλώνονται από όλες τις ηλικίες.

Γιαούρτια ή χυμοί με προσθήκη βιταμινών, κεφίρ, ζυμαρικά χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, ψωμί χωρίς γλουτένη δεν είναι απλώς μόδα, είναι αποτέλεσμα στην αλλαγή που οι καταναλωτές θέλουν να δουν στην υγεία τους.

Παράλληλα οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής που δεν επιτρέπουν να χάνουμε πολύ χρόνο στην προετοιμασία του φαγητού, η ανάγκη για πρόληψη στον τομέα της υγείας που αυξήθηκε μετά και την πανδημία, αλλά και η αύξηση ασθενειών όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και οι καρδιαγγειακές παθήσεις έχουν ανεβάσει την ανάγκη για κατανάλωση λειτουργικών τροφίμων.

Ο θεσσαλικός όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, ενισχύει σταθερά τη θέση του στην κατηγορία των λειτουργικών προϊόντων, επενδύοντας σε προϊοντικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές αναζητήσεις.

Όπως επισήμαναν στελέχη του ομίλου μιλώντας στο businessdaily.gr , «το σύνολο των λειτουργικών προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων και των φυτικών προϊόντων, αντιπροσωπεύουν το 12% του τζίρου μας», ποσοστό που καταδεικνύει τη growing σημασία της κατηγορίας στο συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η δυναμική αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η διατροφή των καταναλωτών δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, αλλά επεκτείνεται περαιτέρω, υιοθετώντας νέες λειτουργικές προσεγγίσεις».

Η αυξανόμενη προτίμηση για προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, κεφίρ και επιλογές χωρίς λακτόζη αναμένεται να αυξήσει το μερίδιο αυτών των κατηγοριών στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα στελέχη σημειώνουν ότι «τα λειτουργικά προϊόντα είναι προϊόντα προστιθέμενης αξίας», καθώς συνδυάζουν βασική διατροφική αξία με συμπληρωματικά οφέλη για τον καταναλωτή, κάτι που μπορεί να επιτρέψει βελτιωμένα περιθώρια, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί απόλυτο κανόνα.

Σε διεθνές επίπεδο, κυρίαρχη τάση παραμένουν τα προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης, τα οποία έχουν πλέον ενταχθεί στην καθημερινότητα ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και όχι μόνο των αθλούμενων.

Παράλληλα, αναπτύσσονται εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως εκείνα που προσφέρουν ενέργεια μέσω εμπλουτισμού με βιταμίνες.

Ο σχεδιασμός του ομίλου επικεντρώνεται στη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και των διεθνών τάσεων στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, με στόχο, όπως τονίζουν, «την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των καταναλωτών όπου αυτό απαιτείται».

thessalieconomy.gr (απο το ρεπορτάζ της Έλενας Γαβριήλ στο businessdaily.gr)