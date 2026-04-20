Τα κολονάκια της Cosmote, ένας Λαρισαίος στην Ίμπιζα, και η νέα έδρα της Mercedes

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Οι ανοιξιάτικες βροχές είχαν ευεργετική επίδραση στον κάμπο, τόσο στις καλλιέργειες όσο και στα υδατικά αποθέματα. Η στάθμη του νερού στη λίμνη Πλαστήρα ανέβηκε ενόψει του καλοκαιριού ενώ το ίδιο συνέβη και νοτιότερα, στην Υλίκη, κάνοντας του Αθηναίους να αναθαρρήσουν.

Κατά τα άλλα:

% Με γοργούς ρυθμούς προχωράει στη ΒΙΠΕ Λάρισας η κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο της εταιρείας «Λάρισα Θερμοηλεκτρική». Έχει προϋπολογισμό 600 εκ. ευρώ και στην επένδυση συμμετέχουν οι: Clavenia, ΔΕΠΑ Εμπορίας, EUSIF Larissa και Volton.

Θεωρείται κολοσσός καθώς θα έχει καθαρή ισχύ 792 MW, ενώ κοντά σε αυτή θα στηθεί και ένα data center.

% Πολιτική από άμβωνος για τον ιερέα του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής στη Λάρισα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα γράφει η «Ελευθερία», κατακεραύνωσε τους πολιτικούς στο πρόσωπο του Χρήστου Κέλλα ο οποίος παρέστη στη δοξολογία για τον εορτασμό του ναού. Τους επέπληξε ότι επιλέγουν να εκκλησιάζονται στην πρώτη σειρά των πιστών και ότι ψήφισαν…τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο παππάς, αντιθέτως, εκθείασε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης επειδή είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται για την ενορία του και το ποίμνιο. Ο Κέλλας άκουγε αποσβολωμένος, ενώ το εκκλησίασμα χειροκροτούσε.

Απαράδεκτο από κάθε άποψη.

^ Απομακρύνεται από το κέντρο της Λάρισας ο Εκπαιδευτικός όμιλος «Όμηρος», μετά την περιπέτεια που είχε με το ακίνητο, στη γωνία Ρούσβελτ και Πατρόκλου, το οποίο ήταν και η αιτία να χάσει την άδεια λειτουργίας. Η στήλη πληροφορείται ότι η Αθηναϊκή επιχείρηση ετοιμάζεται να μετακομίσει στη λεωφόρο Καραμανλή. Νεότερα προσεχώς …

@ Δικαιοσύνη α λα καρτ για το Άδωνι Γεωργιάδη. Όταν τον απάλλασσε για την Novartis ήταν καλή. Τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βολεύει, της πετάει πέτρες …

& Ξεκίνησε πριν χρόνια στη Λάρισα, όπου συνεχίζει να εδρεύει, επεκτάθηκε στην Αθήνα, και τώρα κάνει δουλειές ακόμα και στην Ίμπιζα της Ισπανίας. Μιλάμε για την Gagos Architecture & Design, του εξαιρετικού Λαρισαίου σχεδιαστή Κώστα Γκάγκου.

Τα βυθιζόμενα προστατευτικά κολονάκια δεν υπάρχουν εδώ και χρόνια στους πεζόδρομους της Λάρισας, λόγω ανικανότητας της δημοτικής αρχής Καλογιάννη να διασφαλίσει τη λειτουργία τους, παρότι είχαν τοποθετηθεί επί των ημερών της.

Τώρα, μαθαίνουμε, ότι ο Δήμος τα βρήκε με την Cosmote η οποία έχει τη διαχείριση του συστήματος και εντός του έτους αναμένεται να επαναλειτουργήσουν.

Μέχρι τότε όταν βαδίζετε στους πεζόδρομους να έχετε τον νου σας. Μπορεί να σας πατήσει κάθε είδους τροχοφόρο …

Υπουργοί και επιχειρηματίες

Ως μια ενδιαφέρουσα διημερίδα – αν κρίνουμε από τους συμμετέχοντες-, προδιαγράφεται η ετήσια γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που θα διεξαχθεί στο τέλος της εβδομάδας στην Καρδίτσα. Σε αυτή πρόκειται να συζητηθούν σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τον κλάδο, αλλά εκείνο που την καθιστά ελκυστική είναι οι ομιλητές που προέρχονται τόσο από την πολιτική σκηνή όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα.

Θα παρέμβουν μεταξύ άλλων – εκτός από τον πρόεδρο της Ένωσης Γιάννη Βουτσινά-, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο γ.γ. Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός (από πλευράς κυβέρνησης αυτοί), αλλά έχουμε και συνέχεια. Το παρών θα δώσει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης – βουλευτής του ΠαΣοΚ και ισχυρός δελφίνος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Τιμώμενο πρόσωπο, ως πρώην επιμελητηριακός πρόεδρος και επιφανής επιχειρηματίας, θα είναι ο συνιδρυτής των Ελληνικών Γαλακτοκομείων Τάκης Σαράντης.

Περισσότερα θα μάθουμε από το επίσημο πρόγραμμα.

$ Νέα έδρα για την αντιπροσωπεία της Μερσεντές στη Λάρισα το φθινόπωρο. Η «Ν. Βούρδας & Υιοί Α.Ε.Β.Ε.» εξαγόρασε το κτίριο της Στακόρ – στο 6ο χλμ του δρόμου Λάρισας – Τρικάλων -, και ήδη το ετοιμάζει. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ακίνητο 3.500 τ.μ. κατασκευασμένο για ειδικά αυτοκινητάδικο. Η περιοχή είναι άλλωστε πιάτσα αντιπροσωπειών, λίγο πιο πέρα στεγάζονται Σφακιανάκης και Παπαδόπουλος ενώ κάποτε υπήρχε και η Fiat.

*Γράψαμε στο kosmoslarissa.gr, το πρωί της Παρασκευής, την αποκλειστική είδηση ότι η Μαρέβα Μητσοτάκη εισήχθη στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για εξετάσεις. Το θέμα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αρκετά σάϊτ το αναπαρήγαγαν με σεβασμό στη δεοντολογία κάνοντας αναφορά στο μέσο και στον συντάκτη. Το πήρε και τον onlarissa.gr, τρεις ώρες αργότερα, και το παρουσίασε ως δικό του. Εύγε …

@ Ένας ακόμα περιφερειακός σύμβουλος από τα Τρίκαλα έχασε το δίπλωμα οδήγησης για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτή τη φορά είναι από την παράταξη Αγοραστού.

Ο τοπικός διοικητής της Τροχαίας δεν αστειεύεται και η αυστηροποίηση των ελέγχων τον δικαιώνει καθώς τα τροχαία έχουν μειωθεί. Πάντως, αν συνεχιστούν οι παραβάσεις, σε λίγο όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι των Τρικάλων θα κυκλοφορούν με ταξί …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa