Τα βραβεία “Αγρότης της Χρονιάς” την Παρασκευή στα Τρίκαλα

Τα βραβεία Αγρότης της Χρονιάς αποτελούν μια πρωτοβουλία της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Agrenda, η οποία, σε συνεργασία με την Tsomokos Communication, συνθέτει τον καμβά της φετινής εκδήλωσης.

Η ημέρα των συζητήσεων και απονομής των βραβείων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Ananti City Resort & Spa, των Τρικάλων.

Παράλληλα με τον τίτλο τιμής στο πρόσωπο του κάθε αγρότη, όπως κάθε χρόνο, τα βραβεία προσφέρουν την ευκαιρία για μια μεγάλη συνάντηση όλων των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής και για μια οργανωμένη συζήτηση πάνω στα κρίσιμα ζητήματα και τις εξελίξεις στο χώρο.

Το θέμα της φετινής ημερίδας είναι: «Από τη γεωργία εντάσεως εργασίας στη γεωργία εντάσεως κεφαλαίου». Η ανάπτυξη του θέματος θα υποστηριχθεί από αντίστοιχες ενότητες με διακεκριμένους επιστήμονες, τεχνοκράτες, και αγρότες. Συγκεκριμένα θα παρέμβουν:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Ομ. Καθηγητής, Τ. υπουργός, Κοσμήτωρ, Κολλέγιο Περρωτής, ΑΓΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Πρόεδρος ΣΕΑΜ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρόεδρος ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΥΔΡΑΙΟΥ Γενική Δ/ντρια ΕΣΥΦ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ Πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Διευθυντής ΕΘΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Γενικός Δ/ντης ΣΕΠΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γενική Δ/ντρια ΣΠΕΛ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Εκδότης – Δ/ντης εφημερίδας Agrenda

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Εκτελεστικός Διευθυντής DKG GROUP

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΕΝΗΣ, Αγρότης

Στόχος του Αγρότη της Χρονιάς είναι η ηθική επιβράβευση σύγχρονων επαγγελματιών, γεωργών και κτηνοτρόφων, όπως επίσης και η ανάδειξη προσώπων, πρωτοβουλιών, και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση των όρων ζωής στην ύπαιθρο.

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε διαδικτυακή σύνδεση από την πύλη αγροτικής ενημέρωσης www.agronews.gr

Γ.Δ. thessaliaeconomy.gr