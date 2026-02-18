Τα απόνερα των ζημιών του Daniel συμμαζεύει ο Δήμος Τρικκαίων

Διάφορες και διαφορετικές ζημιές από τον Daniel σε όλη την περιφέρειά του αποκαθιστά ο Δήμος. Πρόκειται για ζημιές σε υποδομές και δίκτυα, όπως για παράδειγμα σε κανάλια, σε σημεία παραπλεύρως δρόμων, σε σημεία για αντιπλημμυρική προστασία κ.α.

Οι εργασίες έχουν προϋπολογισμό 588.246,03 € (με ΦΠΑ) και τη σχετική σύμβαση υπέγραψε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με τoν εκπρόσωπο της εταιρείας Κ/ΞΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ. Παναγιώτη Σκανδάλη.

Το έργο έχει τον τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL.