Τα αποτελέσματα στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων – Ποιοι εκλέγονται στη νέα διοίκηση και τον ΠΙΣ

Σε ήρεμο και ενωτικό κλίμα διεξήχθησαν χθες οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων.
Οι γιατροί ψήφισαν σε τέσσερις διαφορετικές κάλπες για να εκλέξουν νέα όργανα για Διοικητικό Συμβούλιο, για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για Πειθαρχικό Συμβούλιο και Eξελεγκτική επιτροπή.
Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία με επικεφαλής την κ. Μαρία Αθανασίου-Γιαγιάκου.
Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία
Υποψηφιότητα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής συνδυασμοί Νέα Ιατρική Συνεργασία
Υποψηφιότητα για τον ΠΙΣ έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία, Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση, Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, Ανεξάρτητος υποψήφιος Καραγκούνης Βασίλειος.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ψήφισαν 374
Άκυρα 1
λευκά 4
Έγκυρα 369
Έλαβαν
Νέα Ιατρική Συνεργασία 369 ψήφους – έδρες 11
Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:
Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία 323
Καραγεώργος Ελευθέριος 209
Λαλέτσογλου-Λάσχου Ελενη 157
Τσιονάρα Δήμητρα 145
Τζάνης Στέφανος 142
Καλτσάς Θωμάς 136
Μπαλοδήμος Στέργιος-Ηλίας 105
Ραπτοτάσιου Μαρία 97
Χρηστάνας Αθανάσιος 85
Παπανικολάου Χαρά 78
Βαίου Μαριάννα 76
Α’ Αναπληρωματικοί
Γιακίμοβα Βεσέλα 72
Μάρης Φώτιος 72
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ψήφισαν 374
Άκυρα 18
λευκά 21
Έγκυρα 335
Έλαβαν
Νέα Ιατρική Συνεργασία 335 ψήφους – έδρες 3
Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι :
Μπαρτζιώκας Αθανάσιος 171
Κοράκης Αλέξανδρος 157
Γουλιάδης Πρόδρομος 115
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν 374
Άκυρα 19
λευκά 7
Έγκυρα 348
Έλαβαν
Νέα Ιατρική Συνεργασία 348 ψήφους – έδρες 6
Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:
Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ψυχίατρος
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καρδιολόγος
Υποψήφια μέλη:
Ευαγγέλου Δημήτριος 217
Κόντος Αγγελος 148
Καραβασίλη Δήμητρα 142
Ζησοπούλου Ζωή 124
Καμπαγιάννης Νικόλαος 119
Ρεπούσης Αλέξανδρος-Πάρις 101
Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Ψήφισαν 374
Άκυρα 15
λευκά 4
Έγκυρα 355
Έλαβαν
Νέα Ιατρική Συνεργασία 274 ψήφους – έδρες 5
Δημοκρατική Πανεπιστημιακή κίνηση 56 ψήφους – έδρες 1
Ενωτικό κίνημα για την Ανατροπή 24 ψήφους
Ανεξάρτητος Υποψήφιος Καραγκούνης Βασίλειος 1 ψήφο
Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:
Κελεπούρης Ζήσης 170
Τριγώνη Ευαγγελία 156
Κίττος Θωμάς 123
Λαλέτσογλου –Λάσχου Ελενη 115
Ψιλούτσικου Μαρία 103
Εκλέγονται από την Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση οι: Τάσιος Βάϊος 54