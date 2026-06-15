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Τα αποτελέσματα στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων – Ποιοι εκλέγονται στη νέα διοίκηση και τον ΠΙΣ

Σε ήρεμο και ενωτικό κλίμα διεξήχθησαν χθες οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων.

Οι γιατροί ψήφισαν σε τέσσερις διαφορετικές κάλπες για να εκλέξουν νέα όργανα για Διοικητικό Συμβούλιο, για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για Πειθαρχικό Συμβούλιο και Eξελεγκτική επιτροπή.

Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία με επικεφαλής την κ. Μαρία Αθανασίου-Γιαγιάκου.

Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή  έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική  Συνεργασία

Υποψηφιότητα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής συνδυασμοί Νέα Ιατρική Συνεργασία

Υποψηφιότητα για τον ΠΙΣ  έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία, Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση, Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, Ανεξάρτητος υποψήφιος Καραγκούνης Βασίλειος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ψήφισαν  374

Άκυρα 1

λευκά 4

Έγκυρα 369

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 369  ψήφους –  έδρες 11

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:

Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία 323

Καραγεώργος Ελευθέριος  209

Λαλέτσογλου-Λάσχου Ελενη  157

Τσιονάρα Δήμητρα  145

Τζάνης Στέφανος 142

Καλτσάς Θωμάς  136

Μπαλοδήμος Στέργιος-Ηλίας  105

Ραπτοτάσιου Μαρία  97

Χρηστάνας Αθανάσιος  85

Παπανικολάου Χαρά  78

Βαίου Μαριάννα  76

Α’ Αναπληρωματικοί

Γιακίμοβα Βεσέλα  72

Μάρης Φώτιος  72

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Ψήφισαν  374 

Άκυρα 18

λευκά 21

Έγκυρα 335

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 335  ψήφους –  έδρες 3

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι :

Μπαρτζιώκας Αθανάσιος  171

Κοράκης Αλέξανδρος  157

Γουλιάδης Πρόδρομος  115

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Ψήφισαν 374 

Άκυρα 19

λευκά 7

Έγκυρα 348

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 348  ψήφους –  έδρες 6

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:

Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ψυχίατρος

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καρδιολόγος

Υποψήφια μέλη:

Ευαγγέλου Δημήτριος  217

Κόντος Αγγελος  148

Καραβασίλη  Δήμητρα  142

Ζησοπούλου Ζωή  124

Καμπαγιάννης Νικόλαος  119

Ρεπούσης Αλέξανδρος-Πάρις  101 

Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ψήφισαν  374 

Άκυρα 15

λευκά 4

Έγκυρα 355

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 274  ψήφους –  έδρες 5

Δημοκρατική Πανεπιστημιακή κίνηση  56 ψήφους  –  έδρες 1

Ενωτικό κίνημα για την Ανατροπή 24 ψήφους

Ανεξάρτητος Υποψήφιος Καραγκούνης Βασίλειος 1 ψήφο

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:

Κελεπούρης Ζήσης  170

Τριγώνη Ευαγγελία  156

Κίττος Θωμάς  123

Λαλέτσογλου –Λάσχου Ελενη  115

Ψιλούτσικου Μαρία  103

Εκλέγονται από την Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση οι: Τάσιος Βάϊος 54

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