Τα αποτελέσματα στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων – Ποιοι εκλέγονται στη νέα διοίκηση και τον ΠΙΣ

Σε ήρεμο και ενωτικό κλίμα διεξήχθησαν χθες οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων.

Οι γιατροί ψήφισαν σε τέσσερις διαφορετικές κάλπες για να εκλέξουν νέα όργανα για Διοικητικό Συμβούλιο, για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για Πειθαρχικό Συμβούλιο και Eξελεγκτική επιτροπή.

Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία με επικεφαλής την κ. Μαρία Αθανασίου-Γιαγιάκου.

Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία

Υποψηφιότητα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής συνδυασμοί Νέα Ιατρική Συνεργασία

Υποψηφιότητα για τον ΠΙΣ έθεσαν οι εξής συνδυασμοί: Νέα Ιατρική Συνεργασία, Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση, Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, Ανεξάρτητος υποψήφιος Καραγκούνης Βασίλειος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ψήφισαν 374

Άκυρα 1

λευκά 4

Έγκυρα 369

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 369 ψήφους – έδρες 11

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:

Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία 323

Καραγεώργος Ελευθέριος 209

Λαλέτσογλου-Λάσχου Ελενη 157

Τσιονάρα Δήμητρα 145

Τζάνης Στέφανος 142

Καλτσάς Θωμάς 136

Μπαλοδήμος Στέργιος-Ηλίας 105

Ραπτοτάσιου Μαρία 97

Χρηστάνας Αθανάσιος 85

Παπανικολάου Χαρά 78

Βαίου Μαριάννα 76

Α’ Αναπληρωματικοί

Γιακίμοβα Βεσέλα 72

Μάρης Φώτιος 72

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Ψήφισαν 374

Άκυρα 18

λευκά 21

Έγκυρα 335

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 335 ψήφους – έδρες 3

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι :

Μπαρτζιώκας Αθανάσιος 171

Κοράκης Αλέξανδρος 157

Γουλιάδης Πρόδρομος 115

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Ψήφισαν 374

Άκυρα 19

λευκά 7

Έγκυρα 348

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 348 ψήφους – έδρες 6

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:

Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ψυχίατρος

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καρδιολόγος

Υποψήφια μέλη:

Ευαγγέλου Δημήτριος 217

Κόντος Αγγελος 148

Καραβασίλη Δήμητρα 142

Ζησοπούλου Ζωή 124

Καμπαγιάννης Νικόλαος 119

Ρεπούσης Αλέξανδρος-Πάρις 101

Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ψήφισαν 374

Άκυρα 15

λευκά 4

Έγκυρα 355

Έλαβαν

Νέα Ιατρική Συνεργασία 274 ψήφους – έδρες 5

Δημοκρατική Πανεπιστημιακή κίνηση 56 ψήφους – έδρες 1

Ενωτικό κίνημα για την Ανατροπή 24 ψήφους

Ανεξάρτητος Υποψήφιος Καραγκούνης Βασίλειος 1 ψήφο

Εκλέγονται από την Νέα Ιατρική Συνεργασία οι:

Κελεπούρης Ζήσης 170

Τριγώνη Ευαγγελία 156

Κίττος Θωμάς 123

Λαλέτσογλου –Λάσχου Ελενη 115

Ψιλούτσικου Μαρία 103

Εκλέγονται από την Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση οι: Τάσιος Βάϊος 54