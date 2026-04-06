Τέσσερις Τρικαλινοί στο βάθρο του πανελλήνιου πρωταθλήματος Καλλισθενικής Γυμναστικής 2026

Τέσσερις Τρικαλινοί στο βάθρο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα καλλισθενικής γυμναστικής 2026, ο καθένας στη δικιά του κατηγορία, όπου διεξήχθη στον Άλιμο στην Αθήνα, πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τον μόλις 15 χρονών πρωτοεμφανιζόμενο Βαγγέλη Γκέκα που πήρε την τρίτη θέση στη κατηγορία του strength intermediate κάτω των 18 , για τον Νίκο Βασιλάκο που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο strength -80, για τον Δημήτρη Σακελλαρίου δεύτερη θέση στη κατηγορία power -80 και για τον Φάνη Χρυσούλα πρώτη θέση στην κατηγορία power 80-90.

Από τα τέσσερα παιδιά, ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Φάνης προκρίθηκαν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλισθενικής το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας.

Δημήτρης Σακελλαρίου: Τρία χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Τέσσερα ασημένια μετάλλια σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλισθενικής Γυμναστικής στη Βουλγαρία το 2025 ανάμεσα σε 58 χώρες.

Χρυσό μετάλλιο σε πρωτάθλημα στην Κύπρο.

Φάνης Χρυσούλας: 6 φορές χρυσό μετάλλιο σε πρωταθλήματα Καλλισθενικής στην Ελλάδα.

Δύο φορές χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Μια φορά ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.