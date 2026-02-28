Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στα Τρίκαλα, φορείς, σωματεία και πολίτες συμμετείχαν δυναμικά στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει και ότι η κοινωνία εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις.

Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς ζητούν δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ακολούθησε πορεία σε δρόμους της πόλης.

Ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα, στις 8 το βράδυ, στο σταθμό του ΟΣΕ, καθώς η πόλη θρηνεί τα τρία κορίτσια της οικογένειας Πλακιά.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

(*) φωτογραφίες από trikalaview.gr

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr