Τέμπη: Ξεκίνησε η δίκη για το πόρισμα της Σύμβασης 717, μετά τον θάνατο του ενός κατηγορουμένου

Με την ανακοίνωση του θανάτου του Δημήτρη Τραπεζιώτη ενός εκ των δυο κατηγορούμενων ελεγκτών της περιβόητης σύμβασης “717” για την ασφάλεια των τρένων, άρχισε επί της ουσίας σήμερα, σε υψηλούς τόνους, η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

“Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου”, δήλωσε ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορος του θανόντος, χωρίς όμως να προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου. Αντίθετα, αυτό που επικαλέστηκε στο δικαστήριο ήταν η ανακοίνωση θανάτου του ελεγκτή, την οποία εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών

Ωστόσο, ο τρόπος αυτός της ανακοίνωσης του θανάτου του συγκεκριμένου ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκάλεσε ένταση στο δικαστήριο. Συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας διαμαρτυρήθηκαν επειδή η ανακοίνωση του θανάτου από τον νομικό σύμβουλο του κράτους που εκπροσωπούσε τον θανόντα και όχι η προσκόμιση επίσημης δημόσιας βεβαίωσης θανάτου, κρύβει σκοπιμότητες που μπορεί προκαλέσουν ακόμη και ακυρότητα της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο ελεγκτές είχαν διοριστεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να ερευνήσουν τις συνθήκες υλοποίησης της σύμβασης «717» με τον ΕΡΓΟΣΕ αλλά δεν διαπίστωσαν καμία καθυστέρηση στην υλοποίησή της.



Στους δυο ελεγκτές αποδόθηκε το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, με τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, πάντως, να αντιδρούν έχοντας μάλιστα ζητήσει στο παρελθόν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος.



Ειδικότερα, η έρευνα των δύο ελεγκτών για την «717» είχε ξεκινήσει το 2020. Τον Σεπτέμβριο του 2021 αυτοί συνέταξαν πόρισμα με το οποίο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε λόγος ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις και τις οικονομικές επιβαρύνσεις του έργου υλοποίησης της σύμβασης, η οποία συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης της «717» το 2022 οδηγήθηκε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων εις βάρος 23 μη πολιτικών προσώπων για τα κακουργήματα της απάτης και της απιστίας.



Σήμερα λαμβάνοντας το λόγο στο δικαστήριο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο “για περίεργους θανάτους” και προσπαθείς “να απομακρυνθούμε από την αλήθεια”.



Στη πλειονότητά τους οι συνήγοροι προς υποστήριξης της κατηγορίας εγκάλεσαν το νομικό σύμβουλο συνήγορο του θανόντος γιατί -όπως είπαν – δεν προσκόμισε εγκαίρως στο δικαστήριο ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μάλιστα, όπως ξεκάθαρα ανάφεραν ο συγκεκριμένος νομικός παραστάτης όφειλε ήδη να έχει προσκομίσει στην έδρα το πιστοποιητικό θανάτου “και όχι να ταλαιπωρούνται οι συγγενείς των θυμάτων ποτ σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν αναβολής της δίκης.

Λαμβάνοντας το λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορούμενου ελεγκτή σημείωσε ότι δεν πρέπει να “ακούγονται σενάρια συνωμοσίας” και τόνισε ότι ο δικός του εντολέας επιθυμεί τη πρόοδο της δίκης.



Η εισαγγελέας πρότεινε να προσκομιστεί στο δικαστήριο η ληξιαρχική πράξη του εκλιπόντα ελεγκτή, σημειώνοντας ότι ο θάνατός του δεν αμφισβητείται. Η εισαγγελέας ζήτησε να διακόψει το δικαστήριο τη συνεδρίασή του για να ζητήσει τη πράξη αυτή.



Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά τη διακοπή της δίκης για μια ώρα προκειμένου να του προσκομιστεί βεβαίωση πιστοποίησης θανάτου.

Βασιλική Κόκκαλη (protothema.gr)