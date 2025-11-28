Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό

Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η δίκη που διεξάγεται στα δικαστήρια Λάρισας σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υπόθεση που συνδέεται με το δυστύχημα των Tεμπών. Η διαδικασία διακόπηκε και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 19 Δεκεμβρίου, έπειτα από ένσταση που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η νέα εμπλοκή προέκυψε μετά τη διάταξη του διευθύνοντος του Πρωτοδικείου Λάρισας που επέτρεπε την παρουσία έως 45 ατόμων εντός της δικαστικής αίθουσας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας αντέδρασαν έντονα, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες που επικρατούσαν δεν επέτρεπαν την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και σε βασικό επίπεδο, όπως η εξασφάλιση καθισμάτων.

Ζήτησαν, μάλιστα, τη μεταφορά της διαδικασίας σε μεγαλύτερη αίθουσα, αίτημα που έγινε δεκτό, ισχυριζόμενοι πως η υφιστάμενη δεν μπορεί να υποστηρίξει τον όγκο των παρευρισκομένων, ούτε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες για τους δικηγόρους και τους εμπλεκόμενους.