Τέμπη: Διεθνείς εμπειρογνώμονες για τις εκταφές – προς αναζήτηση πιστοποιημένων εργαστηρίων

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει όσον αφορά τις εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που ζητούν οι συγγενείς τους», δηλώνει στη Realnews ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός σημειώνει ότι όλα προχωρούν όπως προβλέπει η νομοθεσία μας σε σχέση με τις εκταφές και εφόσον οι πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν πως δεν δύνανται να κάνουν τις εξετάσεις που αιτούνται οι συγγενείς, τότε θα αναζητηθούν πιστοποιημένα εργαστήρια στο εξωτερικό.

«Η ελληνική Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει με τον προσήκοντα σεβασμό τα αιτήματα της εκταφής που υπέβαλαν οι πέντε από τις 57 οικογένειες, ενώ οι 52 οικογένειες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να γίνουν εκταφές. Η εντολή που δόθηκε από την αρμόδια Εισαγγελία είναι η διενέργεια πλήρων βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλης εξέτασης που θα απαιτηθεί. Στη συνέχεια διορίζονται από την εισαγγελική Αρχή ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες και από τους συγγενείς οι τεχνικοί σύμβουλοι. Οι πραγματογνώμονες απευθύνονται στα ελληνικά εργαστήρια τα οποία δηλώνουν ποιες εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν. Αν υπάρχουν εξετάσεις που δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα, τότε ζητείται η συνδρομή των εργαστηρίων από άλλες χώρες που έχουν πιστοποίηση ότι μπορούν να τις πραγματοποιήσουν. Κατά συνέπεια, όλα θα διενεργηθούν με απόλυτη ασφάλεια, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό που δεν θα εξεταστεί», τονίζει.

Δύο επιστολές

Οπως αποκαλύπτει η «R», ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές κινήσεις για την ανεύρεση εξειδικευμένων εργαστηρίων στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, Νικόλαος Ράικος, το εργαστήριο του οποίου είναι ένα από αυτά που έχουν λάβει παραγγελία από την αρμόδια Αρχή για τη συνδρομή τους στις εκταφές, έχει αποστείλει από τις 28 Ιανουαρίου έγγραφο προς τον καθηγητή Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας στο King’s College of London και πρόεδρο της Διεθνούς Ενωσης Δικαστικής Τοξικολογίας, Σάιμον Ελιοτ, ζητώντας του να υποδείξει τα κατάλληλα εργαστήρια.

«Θα θέλαμε τη βοήθειά σας για την ανεύρεση διαπιστευμένου εργαστηρίου που θα μπορούσε να αναλάβει τον προσδιορισμό πτητικών οργανικών διαλυτών σε βιολογικά δείγματα έπειτα από εκταφή (χρόνος ταφής τρία έτη) στο πλαίσιο της υπόθεσης των Τεμπών. Επιπλέον, αν το ίδιο εργαστήριο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αντίστοιχες αναλύσεις και σε δείγματα εδάφους και αέρα αυτό θα ήταν ιδανικό», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο Ν. Ράικος δεν έμεινε μόνο εκεί. Στις 12 Φεβρουαρίου, με άλλο έγγραφό του, ζητά από τον εγνωσμένου κύρους καθηγητή Τοξικολογίας, με θητεία στην Παγκόσμια Ενωση Δικαστικών Tοξικολόγων και διευθυντή του Εργαστηρίου Δικαστικών Επιστημών του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής της Βικτόρια στην Αυστραλία, Δημήτρη Γεροσταμούλο, να βοηθήσει στην ανεύρεση κατάλληλου εργαστηρίου, ενώ τον ενημερώνει ότι έχει σταλεί σχετικό ερώτημα και στον Σ. Ελιοτ.

Εξειδικευμένες εξετάσεις

Οι παραπάνω διερευνητικές κινήσεις έχουν ξεκινήσει, καθώς, με βάση τις απαντήσεις πραγματογνωμόνων-ιατροδικαστών και εργαστηρίων προς τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των εξειδικευμένων εξετάσεων στη χώρα μας.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η διευθύντρια του εργαστηρίου ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση, στο από 17/2/2026 έγγραφό της προς το αστυνομικό τμήμα Πυλαίας-Χορτιάτη, «στις τοξικολογικές εξετάσεις που μπορεί να διενεργήσει το εργαστήριό μας δεν περιλαμβάνονται οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ζητήθηκαν από τους συγγενείς των θυμάτων (υδρογονάνθρακες, υπολείμματα καύσης, άλλες οργανικές εύφλεκτες ενώσεις, βιοχημικοί δείκτες αποσύνθεσης, φώσφορος, θερμίτης, υδραζίνη και οι λοιπές κατηγορίες ουσιών που μνημονεύονται σε σχετικό έγγραφο), ούτε οι εξετάσεις σε άλλα είδη δειγμάτων (όπως π.χ. χώμα ή αέριο δείγμα) οι οποίες απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, εξοπλισμό προκατεργασίας και εξειδικευμένη γνώση/εμπειρία/τεχνογνωσία».

Οσον αφορά τις ιστολογικές εξετάσεις, η απάντηση που δίνεται από την καθηγήτρια είναι ότι τα δείγματα θα παραδοθούν στην προανακριτική Αρχή για μεταφορά σε κατάλληλο εργαστήριο, «καθώς δεν υφίσταται η επιστημονική δυνατότητα διεκπεραίωσής τους από το εργαστήριο γενικής παθολογίας και παθολογικής ανατομικής του ΑΠΘ με το οποίο συνεργαζόμαστε».

Το ίδιο αναφέρει και για τις εξετάσεις DNA. «Τα δείγματα θα παραδοθούν στην προανακριτική Αρχή για μεταφορά σε κατάλληλο εργαστήριο, καθώς το εργαστήριό μας δεν διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και διαπίστευση 17025 στην ανάλυση ανθρωπίνων δειγμάτων κατόπιν εκταφής».

Αδυναμία για μια σειρά εξετάσεων δηλώνει σε σχετικό έγγραφό του και ο ιατροδικαστής/πραγματογνώμονας από την υγειονομική μονάδα της Νάουσας, ο οποίος επισημαίνει την επιπλέον δυσκολία που υπάρχει λόγω του μακρού χρόνου ενταφιασμού των σορών. «Επειδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την κατάσταση που βρίσκεται η σορός αλλά και τι υλικό θα βρεθεί, δεδομένης της μακράς χρονικής διάρκειας ενταφιασμού, ώστε να γίνουν όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες εξετάσεις, σας ανέφερα τις δυνατότητες διενέργειας εξετάσεων από το εργαστήριό μας, υπό την προϋπόθεση να βρεθεί στη σορό αντίστοιχο υλικό ενδιαφέροντος», επισημαίνει ο ιατροδικαστής.

Tων Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Κ. ΣΑΡΔΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews