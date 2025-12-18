Τέμπη: Απολογήθηκε ο Τριαντόπουλος για το “μπάζωμα” – Στην τελική ευθεία η ανάκριση

Έκλεισε ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης για την αλλοίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, με την σημερινή απολογία του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, ενώπιον της αρεοπαγίτου-ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Φωτεινής Μηλιώνη.

Κατόπιν αυτού, η δικογραφία για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, θα οδηγηθεί προς κρίση στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί αν θα υπάρξει Ειδικό Δικαστήριο ή αν θα προχωρήσει σε απαλλαγή του κ. Τριαντόπουλου.

Ο κ. Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή και ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, αφού ολοκλήρωσε τις ανακριτικές πράξεις, την εξέταση μαρτύρων και τη συλλογή στοιχείων, είχε καλέσει σε απολογία συνολικά οκτώ κατηγορουμένους.

Αναλυτικότερα, απολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Εξηγήσεις έδωσαν επίσης τρεις υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος προσήλθε στην ανακρίτρια και αρνήθηκε την σε βάρος του κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έδωσε εντολή για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Η απολογία του κ. Τριαντόπουλου, συνοδεύτηκε από την υποβολή γραπτού υπομνήματος το οποίο υπογράφει ο δικηγόρος του, καθηγητής πανεπιστημίου Αλέξανδρος Δημάκης.

Τις προηγούμενες μέρες και ο Κώστας Αγοραστός αρνήθηκε ότι ήταν αυτός που έδωσε εντολή για να καλυφθεί με χαλίκι ο χώρος του δυστυχήματος, καθώς με δήλωση του συνηγόρου του, Άρη Τζανετή, υποστήριξε ότι ούτε αρμοδιότητα είχε, καθώς οι αρμοδιότητες αυτού του τύπου ήταν δουλειά των ανακριτικών υπαλλήλων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ